9-летняя дочь Кати Лель дебютировала на большой сцене

Певица Катя Лель усиленно готовит свою дочь Эмилию к успешному пути в отечественном шоу-бизнесе. Девочка уже научилась достойно держать себя перед большой аудиторией, дефилируя по подиуму, а недавно выступила на одной сцене со своей звездной мамой, положив тем самым начало своей карьере эстрадной певицы.

То, что дети идут по стопам своих родителей — не редкость. И среди наследников знаменитых артистов найдется немало тех, кто также сумел построить успешную карьеру на просторах отечественного шоу-бизнеса. Вот и уже подросшая дочь певицы Кати Лель Эмилия делает свои первые шаги на сцене под присмотром и с поддержкой своей звездной мамы. Стоит отметить, что Эмилия с ранних лет принимает непосредственное участие в различных мероприятиях и учится легко принимать внимание аудитории. Уже в 3 года Катя Лель вывела свою дочь на подиум, где Эмилия представила наряды сезона весна-лето — 2013.

А не так давно девочка проявила свои певчие способности, блеснув на школьной сцене с песней «О России». И вот пришла пора в очередной раз расширять горизонты, и Катя Лель спела дуэтом с Эмилией, стоя перед аудиторией в несколько тысяч человек. Певица отправила Эмилию в легендарный лагерь Артек, и в конце смены на сцену поднялся дуэт мамы и дочки. «Петь впервые с мамой на одной сцене, да ещё на такой крутой сцене Артека, где было больше 4 тыс. детей, это непросто. Ты у меня умница, и мы очень гордимся тобой!» — обнародовала кадры с выступления Катя Лель.

При этом сама певица как-то сообщила, что считает работу артиста довольно изнурительной, однако она готова поддержать своего ребенка вне зависимости от того, какой путь выберет для себя Эмилия. Впрочем, в постоянных концертах и гастролях есть и свои плюсы, и Катя Лель от всего сердца радуется теплым приемам, которые ей оказывают в различных уголках нашей страны.

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial) 27 Авг 2018 в 9:37 PDT