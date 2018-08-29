Сборы в школу слишком дороги для половины россиян

Каждый пятый родитель копит на сборы детей в школу

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому подготовка ребенка к школе — трудная финансовая задача для 51% родителей. Часть опрошенных считает траты на расходные материалы и одежду к школе посильными, а 21% опрошенных (каждый пятый) специально откладывают деньги и копят на школу заранее.

Мнения о том, соответствует ли российское школьное образование мировым стандартам, разделились: 36% респондентов полагают, что соответствует, еще 33% придерживаются обратного мнения, утверждая, что российское школьное образование ниже мировых стандартов. Продвинутыми по мировым меркам российские стандарты образования считают 9%.

67% опрошенных в целом довольны качеством обучения в школе. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, и она не дает ребенку возможность получить востребованные знания и навыки. Доля тех, кто считает, что современные учителя учат их детей хуже, чем их самих в свое время, составляет почти половину (45%).