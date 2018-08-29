«Пытался вырвать компьютеры, плазму»: мужчина избил жительницу Втузгородка в ее собственной квартире

В субботу, 25 августа, Марина открыла дверь знакомому — у них дружили дети, — но тот ворвался в квартиру и попытался забрать компьютер и плазменный телевизор. Это произошло в районе Втузгородка, в доме № 103 на улице Первомайской. Без боя Марина не захотела расставаться с техникой, поэтому мужчина начал ее жестоко избивать. Итог: сотрясение головного мозга, зашитый висок, гематомы и проблемы с психикой у младшей дочери Марии, мужчина избил маму прямо на ее глазах.

— У нас дети дружили. Мой 11-летний сын и его дочь. В пятницу, 24-го, он к нам пришел домой и сказал, что у них дома пропала тысяча рублей, — рассказала Марина, с чего начался конфликт. — На что я ему предложила не горячиться, собрать детей и выяснить ситуацию. На следующий день мы с утра поехали с детьми одеваться к школе, вернулись около часу дня, и он нас уже ждал у подъезда, выпивший. Поздоровался, сказал, что они деньги так и не нашли. При этом был без ребенка.

Мужчина предложил Марине, чтобы дети поискали пропавшие деньги вместе. Его дочь, сын и маленькая дочь женщины. А сам позвал Марину подняться к ней в квартиру и выпить, но женщина отказалась и одна ушла домой. Дети пошли искать деньги. Ближе к вечеру в квартиру покушать вернулась младшая дочь Марины.

— Я ее покормила и слышу стук в дверь. Я обычно сразу открываю. Там стоит он с еще одним мужчиной, который тоже живет в нашем дворе. Оба пьяные, — тут голос Марины начал дрожать. — Он проходит к нам в квартиру, на что я ему говорю, что он не имеет права проходить. Он меня сразу отталкивает, чтобы я ему не препятствовала. Второй стоит в подъезде. Я закрываю дверь, а он пытался вырвать компьютеры, когда у него не получилось, начал вырывать плазму. Я вцепилась в телевизор, на что он повернулся ко мне и ударил в лицо. Я упала.

— Начал меня придушивать, чтобы я не кричала. Вырвалась, схватила телефон, выбежала в коридор, чтобы позвонить мужу. Пыталась позвать соседей, потому что дом старый — не слышно, что внутри происходит, — объяснила женщина. — Открыла дверь, а второй, с кем он пришел, запихнул меня обратно и закрыл двери. И в коридоре первый меня поймал, начал бить по голове. И тогда у меня уже потекла кровь, ребенок плакал. Он открыл дверь, чтобы выйти из квартиры, повернулся, пнул меня напоследок и ушел.

Отправил на больничный в неврологию. У Марины сотрясение головного мозга, зашит висок, ушиб живота и гематомы.

— Я подала заявление в полицию. Во вторник позвонил участковый сказал, что будет вечером меня ждать. Спросил, не с мужем ли я подъеду. Ответила, что нет. А там стоял тот мужчина, и у ребенка началась истерика, — поделилась Марина. — Она ночью плохо спит, подскакивает. Все избиение произошло на глазах ребенка. Я сама смогла с ним только поздороваться. У меня было такое чувство, когда его увидела, будто заново все это переживаю.

Сейчас младшей дочери избитой приходится ходить к психологу. Один раз девочке пришлось вызывать скорую — несколько дней назад ей резко стало плохо. Врачи сказали, что всему виной стресс, и пытались настоять на госпитализации.

По словам Марины, участковый не нашел веских оснований для ареста мужчины, и предложил пойти с ним «на мировую». И сначала даже не предложил написать заявление — только взял с женщины объяснительную. В полиции пообещали прокомментировать инцидент позже.

Екатеринбургские полицейские разыскивают мужчину, который в середине июля жестоко избил взрослую женщину посреди оживленной улицы и попал на запись камер. Посмотрите видео и позвоните в полицию, если узнали его.

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