Красноярка получила маткапитал за несуществующего ребенка

В Красноярском крае предприимчивая женщина получила маткапитал за несуществующего ребенка, сообщили в ГУ МВД по краю.

Установлено, что для получения социальной выплаты женщина предоставила в пенсионный фонд ложные сведения о рождении второго ребенка. По фиктивным документам она смогла получить сертификат на сумму 360 тысяч рублей.

Подозреваемая является безработной. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. За мошенничество ей грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.