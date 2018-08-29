Женщина в Красноярском крае соврала о рождении второго ребенка и получила маткапитал

В Красноярском крае возбудили уголовное дело против 38-летней местной жительницы, которая незаконно получила материнский капитал. Женщина обманула пенсионный фонд, предоставив фальшивое свидетельство о рождении второго ребенка, сообщили в краевом ГУ МВД.

«Установлено, что безработная местная жительница предоставила в отделение одного из пенсионных фондов ложные сведения о рождении второго ребенка, на основании которых получила сертификат на материнский капитал в размере 360 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Теперь женщине грозит шесть лет лишения свободы за мошенничество при получении выплат. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.