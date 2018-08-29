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Детям не разрешили плавать в школу на лодке
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Детям не разрешили плавать в школу на лодке 

75.RU 1 час назад
Фото: 75.RU
— После того, как сгорел мост, по Ингоде ходил паром, но он затонул. Остался только трос, натянутый через реку. С его помощью жители перебирались на большую землю. Теперь и его сорвало течением из-за наводнения в июле, — объяснила Шубина. Сейчас глава пытается решить вопрос с доставкой шести подростков из Липаевки в школу. — Я обращалась в краевое МЧС, чтобы нам выделили лодку с сторудниками, которые могли бы утром и после уроков перевозить детей через реку. Но мне ответили, что это не отвечает технике безопасности, и на это никто не пойдёт, — объяснила корреспонденту портала 75.RU глава поселения. Вера Шубина опасается, что даже если дети останутся у своих родственников в Новокручининском, в первые же выходные они самостоятельно решатся на переправу, чтобы оказаться дома, а это может обернутьяс трагедией.
Добраться до Липаевки можно только на лодке или на большой машине. Фото предоставлено жителями села.
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