На федеральном канале показали историю пермячки, разлучённой с детьми

28 августа вышла программа «Прямой эфир» с главной героиней — жительницей Очёра. 20 лет назад четырёх родных детей этой женщины забрали на усыновление супруги из США. Спустя пять лет жизни в Америке, самый младший мальчик Денис умер от истощения. Для пермячки это стало настоящим шоком.

Все годы, прошедшие с момента разлуки с детьми, она искала возможности узнать хоть что-либо об их судьбе за океаном. За помощью женщина обратилась на федеральный канал и ей помогли. О том, как пермячке после долгой разлуки удалось встретиться с родной дочерью, можно посмотреть здесь.