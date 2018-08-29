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На федеральном канале показали историю пермячки, разлучённой с детьми
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На федеральном канале показали историю пермячки, разлучённой с детьми 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
28 августа вышла программа «Прямой эфир» с главной героиней — жительницей Очёра. 20 лет назад четырёх родных детей этой женщины забрали на усыновление супруги из США. Спустя пять лет жизни в Америке, самый младший мальчик Денис умер от истощения. Для пермячки это стало настоящим шоком.
Все годы, прошедшие с момента разлуки с детьми, она искала возможности узнать хоть что-либо об их судьбе за океаном. За помощью женщина обратилась на федеральный канал и ей помогли. О том, как пермячке после долгой разлуки удалось встретиться с родной дочерью, можно посмотреть здесь.
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