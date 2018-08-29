Экс-участница «Голос. Дети» Арина Данилова: «Заработанными деньгами я не распоряжаюсь»

Вы наверняка помните 10-летнюю очаровательную девочку, которая в эфире первого сезона проекта «Голос. Дети» выступала со стаканчиком по имени «Толик» и пела на испанском языке. Спустя 4 года «Летидор» встретился с повзрослевшей Ариной Даниловой

Если вы задумываетесь над вопросом, есть ли жизнь после проекта «Голос. Дети», советуем обратить внимание на эту очаровательную девушку. Жизнь 14-летней Арины Даниловой расписана буквально по минутам. За два дня до нашей фотосессии Арина порадовала поклонников треком «Волна», за день — почти сутки трудилась на съемочной площадке своего клипа «Я не твое кино».

В итоге в течение пяти часов вместе с мамой Инной девушка позировала для «Летидора», а потом еще больше часа мама и ее знаменитая дочь честно отвечали на наши вопросы о переходном возрасте, хейтинге и самооценке.

У вас по-настоящему бешеный ритм жизни! Какой самый приятный момент во всем этом круговороте событий?

Инна:Когда ты приходишь домой…

Арина:Да! Когда ты приходишь домой, идешь в душ, ложишься в свою родную кроватку и спишь целые сутки.

Арина, а на друзей у тебя время остается?

Как раз сегодня я иду гулять с подругой. Но вообще, у меня крайне мало друзей. Не потому, то у меня нет времени на них, а потому что настоящих друзей не может быть целая куча.

Настоящий друг тот, кто может прилететь к тебе в любое время. Вот, например, мы с подругой прошлым летом не виделись целый месяц! Она была в Болгарии, а потом приехала ко мне сразу из аэропорта. Это бесценно!

Кстати, твоя коллега по проекту, Полина Богусевич , в интервью «Летидору» говорила о том, что на сцене даже близкие подруги — конкуренты. А ты общаешься с кем-то из «Голоса»?

Конечно!

Мы с участниками «Голоса» вообще не были конкурентами.

Я прошла до второго тура и не чувствовала давления среди участников. Мы по сей день общаемся, все пять сезонов. Творческая атмосфера сплотила нас.

А среди поклонников у тебя есть друзья?

Арина:Есть, но это немного сложнее: непросто понять, люди общаются с тобой, потому что ты просто хороший человек или потому что ты популярный. Я общалась с несколькими людьми, которые следили за моим творчеством. В итоге выяснялось, что они дружили со мной не из-за того, что я хорошая. Но это нормально.

Инна:Это школа жизни, и это даже хорошо.

Арина:Да, в плане общения с людьми я многому научилась.

Хорошо, что на друзей времени хватает… А как же школа, ты вообще туда ходишь?

Если я вдруг посещаю школу три раза в неделю — это уже круто. Обычно — ну, раз в неделю случается со мной такое… (смеется).

Как ты потом наверстываешь программу?

Я беру занятия по алгебре и геометрии в онлайн-школе. Перед контрольной работой сажусь за компьютер, и мы с репетитором проходим программу. А экзамены в этом году я сдала на четверку.

Если бы я училась вместе со всеми, наверняка получила бы пятерку, ведь я была отличницей до 5-6 класса.

Учителя часто делают тебе выговоры за такой режим занятий?

Даже если я все подготовила, некоторые преподаватели говорят: «Как ты можешь получить пятерку, если ты не ходишь в школу?». А есть те, кто уверен, что я, даже не посещая школу, учусь лучше, чем многие ребята, которые ходят на занятия каждый день.

Большинство учителей нормально относятся к моей творческой жизни, директор тоже адекватный.

Да, в конце года сложно наверстать, сложно получить три оценки в четверти, но я сдаю дополнительные работы. Со мной еще иногда папа ( Антон Данилов — отец Арины Даниловой. — Прим. ред.) занимается — он хорошо учился, помнит школьную программу.

Ты такая рассудительная. Чувствуешь себя взрослой?

Сейчас я скорее ощущаю себя ребенком. Взрослым быть не круто!

Да, мой график — это совсем не детская история, но взрослеть я не хочу.

И даже когда мне будет 50 лет, я хочу быть ребенком.

Дети — это светлые люди, они воспринимают мир не так, как взрослые.

Инна, ваша дочь всегда такой ангелочек, или вам пришлось испытать на себе все прелести ее переходного возраста?

Заметные переходы на пути взросления у Арины были в детстве, например, в трехлетнем возрасте. На данный момент я не чувствую, что моя дочка изменилась. Есть возрастные особенности, конечно. Но сравнивая с собой… Я была жутко трудным подростком в ее возрасте, а у Арины все в порядке.

Хотя, как знать, может быть, все впереди? (улыбается)

А как насчет звездной болезни?

Инна:За этим мы с папой следим в первую очередь — чтобы дочь не зазвездилась.

Для нас важно, чтобы Арина вдруг не вознесла себя над кем-то.

И мы много разговариваем об этом. Даже если нам с папой и Дашей (Дарья Данилова — старшая сестра Арины — Прим.ред.) просто показалось, что Арина на кого-то не так посмотрела или не так выразилась в чей-то адрес, мы сразу же говорим ей об этом.

А если на горизонте дочери появляются хейтеры, как себя поведете?

Через это мы давно прошли. Когда мы с папой читали первые комментарии об Арише, сразу после «Голоса», мы не спали трое суток. А сейчас у нас на это иммунитет.

Кстати, некоторых хейтеров мы перевоспитали: теперь они наши поклонники.

Я всегда стараюсь контактировать с юными поклонниками дочери, если вижу, что ребенок пишет обиженно. Может быть, у него какие-то проблемы в семье… Я вывожу его на откровенную беседу, мы переписываемся, и потом ребенок говорит мне спасибо за то, что мы ему все объяснили.

Этим ненавистникам не хватает внимания, и своими плохими словами они пытаются его привлечь. Мы стараемся таким деткам помогать.

Это же все от комплексов. Не может быть такого, чтобы ребенок на полном серьезе писал: «Я вот сейчас возьму и напишу ей гадость, потому что я классный, а она нет!» И к хорошим, и к плохим комментариям мы относимся с улыбкой.

Чтобы лишний раз не провоцировать хейтеров на бурные обсуждения, вы фильтруете контент, которым Арина делится в соцсетях?

Арина:У нас с мамой схожие вкусы. Но даже если ей что-то не нравится, я все равно это выкладываю! (смеется)

Инна:Папа ее посты критикует чаще, чем я!

Арина:Да, папа порой говорит: «Что ты там выложила, что это такое?» Ну, он же все-таки взрослый мужчина… Иногда он сам может выбрать мое фото и выложить его с моего аккаунта. И тогда уже я говорю: «Папа, зачем ты это сделал?! Я же неудачно вышла на этой фотографии!».

Инна:Да, у нас папа занимается соцсетями, рекламой. Мы вообще все вовлечены в творческую деятельность Арины, эта история сплотила нас!

Получается, вы и дома, и на работе вместе… Устаете друг от друга, ссоритесь?

Арина:О, да! Мы постоянно вместе, уже устали друг от друга (смеются). Но в этом году мама стала свободнее, я ведь уже сама справляюсь со многими вопросами.

Например, теперь меня отпускают одну в метро.

На съемки и по своим делам я тоже езжу одна в последнее время. Недавно от нас уехала сестра, и мама стала свободной птицей. У них с папой сейчас прям медовый месяц… (смеется)

Инна:Что касается ссор, то они бывали. Но только по бытовым вопросам. В плане творчества никогда не возникает скандалов. Я никогда не ругала Арину за то, что она как-то не так спела. Мы можем немного повздорить из-за невымытой посуды или если Арина испачкает концертное платье. Но это все мелочи.

Арина, а твоя самостоятельность распространяется на финансовые вопросы?

Я хоть и зарабатываю с рекламы, но деньгами не распоряжаюсь.

Родители не сильно посвящают меня в финансовые дела. И это правильно.

Знаю нескольких людей, которые получали свои деньги и тратили их на всякую ерунду. Если мне что-то хочется купить, я обсуждаю это с семьей.

На что больше всего уходит средств?

Инна:Основная часть бюджета уходит на технику. Мы тратим много денег, чтобы купить новую камеру, свет, штативы, компьютеры… Все для того, чтобы наши ролики на YouTube были качественными. (на канал подписано более 1 млн человек. — Прим.ред.)

Арина:Да, YouTube — моя отдушина, он позволяет раскрыться со всех сторон. Там можно и актерские способности проявить — я ведь на актерский факультет поступать буду, и петь. Петь для меня — это самое главное.

Если бы я не пела, я бы умерла, наверное!

Фото:Виталий Власов

Видео:Анна Егорова

Макияж/волосы:L'Oréal Paris/Лупашку Даниела/Аня Голдман

Стиль:Алена Анфалова

Продюсер съемки:Валерия Скворцова

Редакция благодарит парк «Царицыно» за помощь в организации съемок.