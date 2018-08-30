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«У меня крайне мало друзей»: экс-участница «Голос. Дети» Арина Данилова рассказала о своей жизни после проекта
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«У меня крайне мало друзей»: экс-участница «Голос. Дети» Арина Данилова рассказала о своей жизни после проекта 

WMJ.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
Четыре года назад 10-летняя Арина Данилова покорила зрителей первого сезона проекта «Голос. Дети» трогательным выступлением со стаканчиком.
Сейчас Арине Даниловой уже 14, и она очень занятая барышня: снимает клипы, записывает новые песни и профессионально позирует перед фотокамерами. Интервью изданию Letidor девушка дала вместе с мамой Инной. Арина отмечает, что, несмотря на плотный график, время на друзей у нее есть.
— уверена она. С участниками «Голоса» она общение продолжает и конкурентами их никогда не считала. А вот школьных товарищей видит гораздо реже, чем обычный подросток.
— признается Арина Данилова. Чтобы успевать, ей приходится делать занятия по алгебре и геометрии в онлайн-школе с репетитором, и пока получается зарабатывать положительные отметки.
Как признается мама Инна, основная часть бюджета начинающей звезды уходит на технику: родители серьезно вкладываются в YouTube-блог Арины, на который подписано около миллиона человек.
— со свойственным подростку максимализмом заявляет Арина. Читай полное интервью с девочкой и ее мамой на сайте Letidor — они рассказали еще много интересного!
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Фото:Виталий Власов
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