«У меня крайне мало друзей»: экс-участница «Голос. Дети» Арина Данилова рассказала о своей жизни после проекта

Четыре года назад 10-летняя Арина Данилова покорила зрителей первого сезона проекта «Голос. Дети» трогательным выступлением со стаканчиком.

Сейчас Арине Даниловой уже 14, и она очень занятая барышня: снимает клипы, записывает новые песни и профессионально позирует перед фотокамерами. Интервью изданию Letidor девушка дала вместе с мамой Инной. Арина отмечает, что, несмотря на плотный график, время на друзей у нее есть.

— уверена она. С участниками «Голоса» она общение продолжает и конкурентами их никогда не считала. А вот школьных товарищей видит гораздо реже, чем обычный подросток.

— признается Арина Данилова. Чтобы успевать, ей приходится делать занятия по алгебре и геометрии в онлайн-школе с репетитором, и пока получается зарабатывать положительные отметки.

Как признается мама Инна, основная часть бюджета начинающей звезды уходит на технику: родители серьезно вкладываются в YouTube-блог Арины, на который подписано около миллиона человек.

— со свойственным подростку максимализмом заявляет Арина. Читай полное интервью с девочкой и ее мамой на сайте Letidor — они рассказали еще много интересного!

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Фото:Виталий Власов