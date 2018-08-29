Ещё
Татьяна Козлова: «Необходимо придать системе образования воспитательный уклон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татьяна Козлова: «Необходимо придать системе образования воспитательный уклон» 

Волга Ньюс 1 час назад
На секции «Воспитание: семья и школа» уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова подняла проблему особенностей взаимоотношений родителей и детей. В своем выступлении она сделала акцент на Конвенции о правах ребенка, в которой говорится о том, что образование должно быть нацелено на развитие, воспитание и подготовку ребенка к взрослой жизни.
По словам спикера, именно в детском возрасте важно сформировать понятие об общечеловеческих ценностях и заложить в юном возрасте основы морали, которыми человек будет руководствоваться на протяжении жизни.
Но на правильность воспитания сегодня большое негативное влияние оказывают агрессивные факторы: кризисы в семьях, негативная информация, асоциальные проявления в подростковой среде.
Поэтому на родителей возлагается главная ответственность за будущее поколение. Останавливаясь на особенностях некоторых категорий родителей, Татьяна Козлова отметила, у молодых пар, которые сами выросли в сложной семейной атмосфере, не до конца сформированы воспитательно-педагогические навыки и взрослые не только не знают основ психологии развития детей, но и элементарно не занимаются с ними.
Еще одна проблема современности — повышенная занятость взрослых. Социологические исследования показали, что родители проводят с детьми не более двух часов в день.
"Игры с мамой и папой, совместное чтение — это очень важно для малышей, — говорит Татьяна Козлова. — Однако сейчас чаще всего можно наблюдать, что дети больше предоставлены сами себе и главное развлечение для них — телевизор и компьютер. Экран заменил воспитательную функцию. Если так будет дальше, у нас вырастет поколение «сетевых детей», а это грозит задержкой психического, физического развития и агрессивным поведением".
В новых реалиях особенно повышается роль педагогов. Но, к сожалению, не все из них готовы работать с проблемными детьми. По словам Татьяны Владимировны, необходимо придать системе образования воспитательный уклон, так как семья и школа — это два института, играющие ключевую роль в становлении ребенка как личности.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Волга Ньюс: последние новости
В Советском районе Самары из окна выпал трехлетний мальчик Под Самарой, в пассажирском поезде "Иркутск-Анапа" маленький ребенок при падении рассек губу Медики Тольятти спасали малыша с повреждениями, похожими на следы побои
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жить стало очень непросто»92
Звезды, заплатившие за славу смертью
43-летняя азиатка поделилась секретом красоты
Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами3
Что не так с девушками известных мужчин46
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение