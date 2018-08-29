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В курганской УГИБДД просят родителей повторить детям правила дорожного движения после каникул
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В курганской УГИБДД просят родителей повторить детям правила дорожного движения после каникул 

45.ru 41 минуту назад
Фото: 45.ru
После каникул многие дети теряют бдительность — о правилах дорожного движения им стоит напомнить
После каникул дети, потерявшие за время отдыха должную бдительность на дорогах, могут стать жертвами аварий, предупреждают в ГИБДД по Курганской области. Поэтому родителей просят прогуляться со учениками по знакомым маршрутам от дома до школы и повторить, на что нужно обращать внимание на дороге.
— Если маршрут до школы связан с пересечением проезжей части предпочтение следует отдать регулируемым пешеходным переходам.
Родителям следует не только ежедневно напоминать детям о Правилах дорожного движения, но и с самого раннего возраста научить ребенка наблюдать и ориентироваться в дорожной обстановке, уметь оценивать скорость и направление движущихся транспортных средств, а так же определять какой автомобиль едет прямо, а какой готовится к повороту, — разъясняют в. У юного пешехода должен выработаться твердый навык: прежде чем делать первый шаг с тротуара, нужно внимательно осмотреть дорогу.
Кроме того, родителям советуют купить световозвращающие элементы и закрепить их на одежде и рюкзаке школьников — в ранним наступлением темноты водители могут не заметить детей на обочине или проезжей части.
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