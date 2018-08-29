Ещё
В Ноябрьске двое детей госпитализированы с отравлением таблетками
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ноябрьске двое детей госпитализированы с отравлением таблетками 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Об этом «Ноябрьск 24» рассказали в городской станции скорой помощи. Так, годовалый малыш проглотил несколько таблеток снотворного, двухлетний ребенок — оставленного без присмотра обезболивающего. Еще один годовалый малыш 27 августа был госпитализирован с ожогом. Ребенок отпил из бутылки уксуса.
«Случаи отравления детей лекарственными препаратами участились. Мы призываем родителей следить за детьми и убирать опасные вещества в недоступные места», — сообщили в «скорой».
Добавим, всего за минувшую неделю с 20 по 26 августа, на станцию поступило 564 вызова, из ни в 103 случаях помощь врачей понадобилась детям.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Пропавшая в ямальской тундре девочка найдена живой спустя две недели В Ноябрьске годовалый малыш обварился кипятком «Деффчонки» возвращаются на ТНТ! И в Саратов… Так вышло…
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жить стало очень непросто»163
Звезды, заплатившие за славу смертью6
43-летняя азиатка поделилась секретом красоты
Что не так с девушками известных мужчин46
Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение