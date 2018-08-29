В Ноябрьске двое детей госпитализированы с отравлением таблетками

Об этом «Ноябрьск 24» рассказали в городской станции скорой помощи. Так, годовалый малыш проглотил несколько таблеток снотворного, двухлетний ребенок — оставленного без присмотра обезболивающего. Еще один годовалый малыш 27 августа был госпитализирован с ожогом. Ребенок отпил из бутылки уксуса.

«Случаи отравления детей лекарственными препаратами участились. Мы призываем родителей следить за детьми и убирать опасные вещества в недоступные места», — сообщили в «скорой».

Добавим, всего за минувшую неделю с 20 по 26 августа, на станцию поступило 564 вызова, из ни в 103 случаях помощь врачей понадобилась детям.