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Эксперимент по маркировке лекарств продлен в России
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Эксперимент по маркировке лекарств продлен в России 

BFM.RU + ещё 3 37 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продлить эксперимент по маркировке лекарств. Его будут проводить в России и в следующем году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, передает ТАСС.
Пилотный проект по электронной маркировке лекарств стартовал в России в феврале 2017 года, с начала 2020 года маркировка всех препаратов станет обязательной.
В рамках проекта используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
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