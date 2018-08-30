Эксперимент по маркировке лекарств продлен в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продлить эксперимент по маркировке лекарств. Его будут проводить в России и в следующем году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, передает ТАСС

Пилотный проект по электронной маркировке лекарств стартовал в России в феврале 2017 года, с начала 2020 года маркировка всех препаратов станет обязательной.

В рамках проекта используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.