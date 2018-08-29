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В Красноярске двое детей погибли в холодильнике
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В Красноярске двое детей погибли в холодильнике 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Красноярском крае погибли двое малолетних детей, спрятавшиеся в неработающем холодильнике «Мир». Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 27 августа. Двоюродные братья 3 и 4 лет играли во дворе частного домовладения. Они залезли в холодильник, который находился в хозяйственной постройке, и захлопнули дверь. При этом изнутри технику открыть оказалось нельзя. Дети задохнулись.
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