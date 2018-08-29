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В Калининграде к 1 сентября запустили акцию «Дети вместо цветов»
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В Калининграде к 1 сентября запустили акцию «Дети вместо цветов» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградцам предложили присоединиться к акции «Дети вместо цветов» 1 сентября — подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства перевести в поддержку больных детей. Акция проходит уже несколько лет во многих городах России.
В области акцию проводит благотворительный центр «Верю в чудо».
Решение, конечно, за родителями и их детьми — заставлять никого не будут. Но тем, кто решил не покупать много букетов и сэкономленные средства отправить на благотворительность, фонд выдаст сертификат для учителя.
«Чтобы он мог гордиться своими учениками и их социально важным решением», — говорят в Фонде.
Если вы хотите поучаствовать в акции в этом году, звоните координатору Юлии Германович: 92-24-99
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