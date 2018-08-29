В Калининграде к 1 сентября запустили акцию «Дети вместо цветов»

Калининградцам предложили присоединиться к акции «Дети вместо цветов» 1 сентября — подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства перевести в поддержку больных детей. Акция проходит уже несколько лет во многих городах России.

В области акцию проводит благотворительный центр «Верю в чудо».

Решение, конечно, за родителями и их детьми — заставлять никого не будут. Но тем, кто решил не покупать много букетов и сэкономленные средства отправить на благотворительность, фонд выдаст сертификат для учителя.

«Чтобы он мог гордиться своими учениками и их социально важным решением», — говорят в Фонде.

Если вы хотите поучаствовать в акции в этом году, звоните координатору Юлии Германович: 92-24-99