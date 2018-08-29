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Занятия в атмосфере доброты, счастья и понимания
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Занятия в атмосфере доброты, счастья и понимания 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов нашего центра проходят занятия с детьми в атмосфере доброты, счастья и понимания.
Специалисты отделения делают все, чтобы дети не испытывали недостатка любви и заботы, а главное, чтобы их настоящие потребности были реализованы. Занятия, направленные на развитие ощущения защищенности, строятся на основе одобрения и помощи.
Чувство защищенности позволяет детям быть уверенными в себе настолько, чтобы отвечать за себя и решать трудные задачи. Что нужно сделать для того, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным?
1. Создать для ребенка безопасную среду, которая начинается с дружелюбия, оптимизма, безусловной любви (ребенок должен знать, что его любят просто потому, что он есть, а не какие-то заслуги или хорошее поведение), где ребенок чувствует, что ему ничего не грозит и доверяет специалистам полностью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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