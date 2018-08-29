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За истязание и унижение своего ребенка зауралец получил условный срок
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За истязание и унижение своего ребенка зауралец получил условный срок 

Уральский меридиан 41 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Мишкинский районый суд Курганской области вынес обвинительный приговор местному жителю за истязание несовершеннолетнего ребенка.
Отец, житель Макушинского района в течении 2017 года фактически устранился от воспитания своего несовершеннолетнего ребенка, часто заменяя воспитательный процесс криком, угрозами и побоями. Свидетелями такого поведения родителя стали не только преподаватели учебного заведения и соседи, но и дети, которые неоднократно видели своего сверстника избитым.
Учитывая систематический характер побоев, фактическое устранение отца от воспитания ребенка, суд признал мужчину виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и назначил ему наказание в виде 4 лет 1 месяца условного срока лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области.
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