За истязание и унижение своего ребенка зауралец получил условный срок

Мишкинский районый суд Курганской области вынес обвинительный приговор местному жителю за истязание несовершеннолетнего ребенка.

Отец, житель Макушинского района в течении 2017 года фактически устранился от воспитания своего несовершеннолетнего ребенка, часто заменяя воспитательный процесс криком, угрозами и побоями. Свидетелями такого поведения родителя стали не только преподаватели учебного заведения и соседи, но и дети, которые неоднократно видели своего сверстника избитым.

Учитывая систематический характер побоев, фактическое устранение отца от воспитания ребенка, суд признал мужчину виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и назначил ему наказание в виде 4 лет 1 месяца условного срока лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области.