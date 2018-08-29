В День знаний в 123 школы Москвы придут библиотекари

Акция «Первоклассный читатель» пройдет 3 сентября в 123 школах города. В этот день к первоклассникам придут библиотекари из районных читален и на открытом уроке подарят детям специальную карточку, которую затем нужно будет обменять на читательский билет, а также фирменную закладку для книг.

Библиотеки в этот день подготовили выездную познавательную программу: кого-то будут учить делать закладки, кому-то расскажут о возможностях городских библиотек, а в каких-то классах организуют литературную викторину и физкультминутки. Кроме того, детям покажут премьеру новой серии мультфильма «Йоко и его друзья» — историю о трех друзьях и магическом создании из парка.

Первоклассники увидят прообразы современных печатных изданий — глиняные таблички и берестяные грамоты, освоят технику письма гусиным пером и перьевой ручкой, познакомятся с миниатюрными книгами, большими фолиантами, аудио— и электронными книгами.

Расписание мероприятий, проходящих в этот день в крупных столичных библиотеках, можно увидеть здесь.

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