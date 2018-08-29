Шарлиз Терон в элегантном образе на прогулке с детьми

28 августа папарацци застали Шарлиз Терон в Лос-Анджелесе: она отправилась на ужин в один из местных суши-ресторанов в компании близких друзей и детей. Для выхода 42-летняя актриса выбрала длинную юбку, черную блузку с золотыми металлическими деталями и небольшую сумку Givenchy из мягкой кожи. Образ дополнили крупные солнцезащитные очки.

Звезда пребывала в отличном настроении, веселилась и дурачилась со своими малышами. Она только недавно вернулась со съемок, проходивших в Монреале, и явно очень соскучилась по сыну и дочке.