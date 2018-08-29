Младенец захлебнулся в кастрюле с водой под Одессой

Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции, передает 29 августа УНН.

По предварительным данным, мать малыша занималась бытовыми делами. Ребенок играл рядом. Во дворе стояла большая кастрюля, наполненная водой.

Женщина оставила мальчика на несколько минут в одиночестве, а когда вернулась, обнаружила его тело в кастрюле.

Она пыталась спасти ребенка, однако он скончался. По факту случившегося ведется проверка. Подробности устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области годовалая девочка умерла от болевого шока из-за обычного солнечного ожога ноги. Родители ребенка не хотели обращаться к врачам и лечили малышку самостоятельно. Младенец умер от боли через три дня.