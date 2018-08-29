Омский министр образования запретила дарить ей цветы на юбилей

Татьяна Дернова не любит срезанные цветы и поддерживает акцию «Дети вместо цветов». Сегодня, 29 августа, министр образования Омской области на пресс-конференции высказала свое мнение о благотворительной акции «Дети вместо цветов».

— Удивительно, что по этому поводу существуют различные мнения, мне кажется, это так очевидно! — говорит Татьяна Дернова. — Все видели, как 30 человек в классе приходят 1 сентября с букетами, это красивая история. Но все пошли домой, а букеты остаются в классе. Какое-то количество времени они постоят, но… Тот, кто предложил эту акцию, совершенно замечательный и мудрый человек, думающий об эффекте любой красивой истории. Я за нее двумя руками.

Министр добавила, что она не любит срезанные цветы и даже на свой юбилей запретила гостям дарить ей букеты, но отметила, что все-таки один красивый букет ей подарили сыновья с внуком, сказав, что внуку она отказать не сможет.

— В день рождения или 1 сентября действительно может быть один букет для учителя. Большое количество цветов 1 сентября при возможности потраченные на них деньги направить тем, кто в них действительно нуждается, это правильно, и мне странно, что есть вообще какая-то другая версия по этому поводу, — заявила министр.

Напомним, акцию «Дети вместо цветов» второй год объявляет благотворительный центр помощи детям «Радуга». Родителей омских школьников призывают вместо множества дорогих букетов принести по одному цветку, собрать их в один общий праздничный букет и поздравить учителя. Либо купить один букет от класса. Сэкономленные на покупке цветов средства направить на лечение ребенка.