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Мужчина стал мамой для кенгурят — история самой милой семьи Австралии на видео
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Мужчина стал мамой для кенгурят — история самой милой семьи Австралии на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Пока все заводят кошек, собак и попугаев, этот мужчина ухаживает за кенгуру, которые его невероятно любят
Всем известны знаменитые австралийские животные, которые часто являются героями смешных и удивительных видео в Интернете. Да, речь идет о больших, мощных и даже опасных кенгуру.
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И пока в Австралии процветает охота на них ради мяса и шкуры, Крис Барнс, наоборот, спасает их жизни. Он ухаживает и становится мамой для всех малышей кенгуру, которые остались без матерей из-за неаккуратности водителей.
Крис дает деткам имена, кормит их, изготавливает сумочки, где они могут прятаться прямо как у своей мамы и многое другое. Сами кенгуру же его безумно любят и везде ходят за ним. Когда они растут, в них может проявиться агрессия, но вреда кенгуру своему спасителю все равно не причинят.
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