МИД РФ: информцентр ООН по мониторингу беженцев из Сирии начнет работать в 2019 году

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Международный информационный центр ООН по мониторингу передвижения сирийских беженцев начнет работу в следующем году, сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев.

"Ожидается, что центр [ООН] начнет работу в 2019 году, основные параметры новой структуры пока не определены", — сказал Бурцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики.

"По сообщению постпредства России при отделении ООН в Женеве Международная организация по миграции готова взаимодействовать с нами по вопросу возвращения беженцев. Однако при принятии окончательного решения будут ориентироваться на оценки Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев", — добавил он.