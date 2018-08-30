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МИД РФ: информцентр ООН по мониторингу беженцев из Сирии начнет работать в 2019 году
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МИД РФ: информцентр ООН по мониторингу беженцев из Сирии начнет работать в 2019 году 

ТАСС + ещё 6 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международный информационный центр ООН по мониторингу передвижения сирийских беженцев начнет работу в следующем году, сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев.
"Ожидается, что центр [ООН] начнет работу в 2019 году, основные параметры новой структуры пока не определены", — сказал Бурцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики.
"По сообщению постпредства России при отделении ООН в Женеве Международная организация по миграции готова взаимодействовать с нами по вопросу возвращения беженцев. Однако при принятии окончательного решения будут ориентироваться на оценки Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев", — добавил он.
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