Муж не хочет детей

Для женщины нет хуже оскорбления, чем осознание того, что муж не хочет от нее детей. Она начинает подозревать, что у ее супруга есть кто-то на стороне, или что она недостаточно хороша, или что она ошиблась в выборе. А тут еще и родители (как ее, так и его) жалуются, мол, дождутся ли они внуков вообще, и если да, то когда им доставят эту радость побыть бабушками и дедушками. И коллеги одна за одной все в декреты уходят, и подруги в соцсети фотографии своих годовасиков выкладывают. А еще эти подруги вечно заводят разговоры про тикающие часики, уходящие паровозы и засыпают вопросами: «А ты когда своих родишь уже?», «Когда можно уже дарить погремушки?», «Ой, скоро ли познаешь радость материнства?». Однако они даже не подозревают, что сама женщина и рада бы уже стать матерью, да вот муж не хочет. И тогда она задумывается о том, что у него кто-то есть, или что со своей ролью жены она не справляется, что он перестает любить ее, или, что самое ужасное, они не подходят друг другу и она вышла не за того. И начинаются скандалы, слезы, истерики и в худшем случае развод. Спокойствие! Прежде чем переходить в режим берсеркера и выдавать гневные тирады, нужно задаться вопросом: почему он не хочет? И не хочет ли он совсем? Постараемся разобраться в этом вопросе вместе.

Начнем с психологии

Что делает мужчину отцом? Есть несколько компонентов отцовства:

степень личностной зрелости;

уровень знаний о воспитании детей и роли отца;

ситуация в первичной семье (семье, где он воспитывался);

характеристика себя как отца и своей готовности.

Помимо группы психологических факторов существует также социальная, биологическая и материальная составляющая готовности к отцовству. Следует понимать, что мужчины остаются детьми чуть дольше, чем женщины (это если совсем-совсем обобщить, посолить, поперчить и отбросить детали). Поэтому распространена ситуация, когда в паре оба партнера одного возраста, но она уже готова к появлению наследников, а он — нет. Еще нужно знать следующее. Модель поведения родителей нередко перенимается их детьми. Именно поэтому многие мужчины, становясь отцами, сознательно или нет стараются ей подражать. Если рассматривать случаи неполных семей, то здесь возможны разные варианты развития событий. Либо мужчина будет всячески стараться не повторить опыта своих родителей и стать лучшей версией своего отца, либо он может быть агрессивным и недоверчивым отцом семейства с авторитарной моделью воспитания. Теперь о том, что ощущают новоиспеченные отцы. В первые дни или даже недели отец немного отстраняется от ребенка и матери, в некоторых случаях ощущая свою ненужность, так как очень часто женщина берет на себя большую часть обязанностей по уходу за малышом. По этой же причине отцы начинают тесно общаться со своими детьми несколько позже. При этом бывает так, что им неловко показывать свои истинные чувства по отношению к отпрыску и проявляют их не так ярко или не при матери. Также они боятся по незнанию и неопытности сделать что-то не так, уронить ребенка, случайно навредить и тем самым потерять свой авторитет в глазах супруги, выставляя себя в роли не совсем толкового отца семейства. Тем не менее в большинстве своем мужчины осознают всю ответственность за свою семью и за свои действия по отношению к ним, чем порой невероятно гордятся.

Почему не хочет стать отцом и как сделать так, чтобы захотел?

Причин на самом деле может обнаружиться вагон и маленькая тележка. Ведь человек человеку рознь, у каждого своя история, своя психика и свои взгляды на жизнь. Поэтому здесь мы рассмотрим наиболее распространенные и общие причины нежелания мужчины иметь ребенка. Страх ответственности Одна из наиболее распространенных причин. Муж хотел бы детей, но он не уверен в своих силах или в силах пары. Он понимает, что детям нужно много всего, что первое время они полностью зависят от родителей и что каждое его действие или слово накладывает отпечаток на психику малыша. То есть он боится не столько ответственности, сколько не справиться с ней и наломать дров. Если причина в этом, то вы можете подбодрить своего мужа, перечисляя его сильные стороны, которые помогут ему в отцовстве. Также вы можете записаться на курсы будущих родителей, чтобы у вашего супруга появился определенный багаж знаний. Так он будет чувствовать себе увереннее. Есть еще один интересный метод: вы можете завести домашнее животное (при условии отсутствия аллергии на него, конечно). Так, заботясь о живом беззащитном существе и исправно выполняя все обязанности по его уходу, муж поймет, что он в состоянии разделить с вами воспитание ребенка. Материальная неготовность «Да, я хочу детей. Но нам надо встать на ноги, понимаешь? Мы не готовы, ведь детям столько всего нужно!» Знакомо? На самом деле этот страх оправдан, поскольку подготовка к появлению ребенка на свет должна быть основательной и включать в себя создание условий для комфортной жизни мамы и ребенка до появления последнего на свет. Многим отцам кажется, что они зарабатывают недостаточно, чтобы обеспечить троих. А кому-то просто неохота те деньги, что можно потратить на себя, тратить на кого-то, кто еще даже не появился. Выход из этой ситуации довольно прост, но требует времени. Вам нужно составить примерный список трат. Сюда будет входить не только список покупок для малыша и мамы, но и расходы на врачей, лекарства, роддом, курсы молодых родителей, возможно, на переделку одной из комнат в детскую. Конечно, сумма выйдет астрономическая, а то и в четыре с половиной раза больше, но когда вы распишете ваш примерный доход в ближайшее время и распишете траты по календарю, выделив определенную сумму в месяц, вы поймете, что при должном подходе вполне реально скопить денег или необходимых вещей к появлению малыша на свет. Как правило, при планировании второго ребенка такого страха нет, поскольку много вещей, которые покупались первому ребенку, переходят второму «в наследство», да и у мужчины имеется четкое представление о том, сколько нужно потратить. Ребенок от первого брака Да, в наше время разводиться с одними и жениться на других, проживая впоследствии долгую и счастливую жизнь вместе, далеко не редкость. Но не всем легко решиться на то, чтобы завести ребенка в новой семье. Здесь может быть несколько объяснений тому, как ребенок от первого брака повлиял на его нежелание иметь ребенка во второй семье. В первом варианте многие мужчины испытывают вину за то, что им пришлось оставить ребенка от первого брака. И дабы не усугублять чувство вины, они не хотят второго ребенка, поскольку рассматривают его появление как предательство по отношению к первому ребенку. В другом случае мужчина боится повторения ситуации и что гипотетическое ухудшение отношений повлияет на будущего ребенка. Бывает и обратная ситуация. Опыт отцовства в первом браке был крайне неудачным. Вероятно, кроме бесконечных забот о ребенке, подгузников, криков, плачей, просыпаний по ночам, капризов и истерик жены и прочих ужасов он не видел. Из-за этого он не хочет еще раз проходить через эти ужасы. Кстати, по этой же причине он может не хотеть второго ребенка в том же браке. Напряженная обстановка в семье Так случается, что между мужем и женой будто пробежала кошка: постоянные ссоры, скандалы, недопонимания и размолвки. Понимая, что ребенок требует большой отдачи, эмоциональной в том числе, мужчина не хочет переносить весь негатив нерешенных неурядиц на ребенка. Что, в общем-то, правильно. Ведь рожать ребенка для того, чтобы преодолеть кризис в отношениях — довольно спорная идея, провальная в большинстве случаев. Выход только один: решить проблемы во взаимоотношениях. Возможно, вы не видите того, что видит ваш муж. Тогда нужно сесть и спокойно все обсудить с супругом, а если вам и так известны все проблемы, то немедленно приступайте к их разрешению. Да, это будет трудно и долго, но результат того стоит. Страх потерять жену А вот эту причину нужно рассмотреть более подробно. Дело в том, что женщина претерпевает серьезные изменения как во время беременности, так и после родов. Меняется ее тело, характер, поведение, образ жизни. Ей приходится много времени уделять только что родившемуся ребенку, она не может вот так запросто покинуть дом, она постоянно устает и у нее не хватает времени для себя. И это общеизвестно. А как мужчине с этой информацией в голове хотеть ребенка? Супруг боится, что его ненаглядная красотка с идеальной фигурой, интересными увлечениями, с непомерной сексуальностью, заботящаяся о своем благоверном, уделяющая ему должное количество внимания, превратится в распухшую неухоженную наседку, для которой центром вселенной становится ребенок, а на мужа в лучшем случае есть пара минут в день между кормлениями и попытками поспать. Он боится, что ему будут уделять внимание только при необходимости или что его жена его разлюбит, поскольку свою функцию оплодотворителя он уже выполнил. Докажите мужу, что он сильно преувеличивает. Объясните, что такая гиперболизация ни к чему хорошему не приведет, поскольку она скрывает реальное положение вещей. А потом расставьте все по полочкам, дайте ему понять, что неотлучно находиться с ребенком надо только в первый год-два его жизни, что через какой-то период у вас появится больше времени, которого будет хватать на минимальный уход за собой. А если ваш муж будет вам всячески помогать, поддерживать вас, то вы сможете уделять внимание мужу, пусть и не так много, как раньше. Дайте понять, что вы любите его и что ребенок — это ваше общее творение, что отцовство может стать интересным и радостным периодом для него, надо просто захотеть этого. Если он боится, что ваша фигура изменится, то тогда можете привести в пример множество знаменитых матерей, которые после рождения ребенка смогли привести себя в форму.

Несколько полезных советов

Главный совет, который можно применить к любой проблеме в отношениях: честный и открытый разговор поможет избежать многих проблем или найти им решение. Не бойтесь высказывать свои мысли, но и выслушивайте его. При этом постарайтесь не осуждать его, ведь многие не говорят о чем-то своим близким, потому что боятся именно осуждения. Поддерживайте его. Покажите, что вы его принимаете таким, какой он есть. Главное при разговоре — ровный, мягкий тон. Второй совет: ходите в гости к семьям с детьми, где все хорошо. Так у мужа будет позитивный пример перед глазами, смотря на который он может понять, что отцовство не так страшно и может даже приносить радость и удовольствие. Не напирайте и не наседайте. Чем чаще вы будете заводить разговоры про детей, тем сильнее он будет их не хотеть, как бы неказисто это ни звучало. Такие разговоры вызывают у него негативные эмоции, а повторяющийся негатив в связке с разговорами о детях создает отрицательные ассоциации, связанные с мыслью о детях. То есть в голове мужчины цепочка выглядит следующим образом: «Я не хочу детей. Когда мне говорят о том, что я не хочу, и предлагают делать то, что не желаю, — это значит, что меня не уважают. А это неприятно. И каждый раз, когда неприятно — разговоры о детях. Вывод: дети несут с собой негатив». Поэтому не частите с разговорами, пока не выясните, в чем причина. Самое главное, помните, что ребенка должны хотеть оба родителя и что малыш — это не кукла и не домашнее животное. Это живой человек со своими потребностями, характером и психикой, благополучное формирование которой зависит от того, насколько любят его оба родителя.