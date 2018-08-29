Вологодская семья, где истязали шестилетнего мальчика, на учете не состояла

ВОЛОГДА, 29 августа. / ТАСС /. Приемная семья в Вологде, из которой был госпитализирован избитый шестилетний мальчик в состоянии комы, на учете в органах полиции не состояла. Об этом сообщили ТАСС в среду в Следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"Ребенок был передан в опеку старшей двоюродной сестре в марте прошлого года, потому что его родная мать была судима и лишена родительских прав. Приемная семья — полная, по предварительным данным, мать и отец имели постоянное место работы, характеризовались хорошо, все это сейчас проверяется. Остальные дети в семье — родные дочери трех, шести и 13 лет — в порядке, нет информации, что их обижали. На учете в органах полиции семья не состояла", — рассказал собеседник агентства.

По информации следствия, члены семьи выдвинули версию, что травмы, с которыми ребенок был госпитализирован в больницу 10 августа, были получены в ходе конфликта со старшей 13-летней дочерью. Опросить пострадавшего ребенка пока невозможно — он до сих пор находится в коме.

Ранее сообщалось, что вечером 10 августа в областную детскую клиническую больницу доставили избитого ребенка. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». При расследовании у ребенка выявили следы старых побоев, то есть его систематически избивали, в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ ("Истязание"). Санкции этих статей предполагают лишение свободы на срок 12 лет до семи лет соответственно.

Возбуждено также уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации города Вологды, что привело к побоям ребенка. Наказание за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.