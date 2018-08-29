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Сборы ребенка в школу: опыт родителей в Армении
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Сборы ребенка в школу: опыт родителей в Армении 

Мир24 1 час назад
Успеть за три дня. К новому учебному году в Армении активно начинают готовиться в конце августа. Больше всего волнений у родителей первоклашек. Нужно выбрать одежду, рюкзак и канцелярские товары. Где покупать и сколько это будет стоить — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.
Отныне носить традиционный черный низ и белый верх необязательно. Министерство образования разрешило родителям выбирать форму любого цвета — главное, чтобы она была максимально простой и удобной. Собрать школьника, кажется, не так уж и сложно. Выбор пиджаков, брюк и юбок огромен. Но вкусы родителей и детей иногда расходятся. Например, семилетний Арег решил пойти в первый класс в синей рубашке. «Несмотря на все уговоры, сын не хочет надевать белую рубашку. Откуда-то узнал, что можно ходить и в цветной одежде. Ничего не могу поделать», — говорит жительница Еревана Грета Манукян. Синяя рубашка обошлась в 12 долларов. Еще надо выбрать брюки, пиджак, обувь и рюкзак. На весь комплект уйдет около 70 долларов. В торговых центрах цены выше. Многие родители предпочитают одевать детей в модных бутиках. «Мы практически все уже купили. Юбка, сорочка, туфельки и рюкзак нам обошлись в 120 долларов. Выбирала в основном практичную одежду. Рюкзачок простой, без рисунков, чтобы от учебы не отвлекал», — показывает жительница Еревана Марине Кошкарян.
Основное внимание — к тканям. Родители стараются покупать одежду из натуральных материалов. Они безопасны для здоровья. Чтобы разгрузить детскую спину, выбирают ортопедические рюкзаки.
«Мамы выбирают рюкзаки с супинаторами, чтобы ребенок не чувствовал тяжести и чтобы сумка не пропускала влагу. Из одежды все чаще выбирают трикотажные майки вместо сорочек, они практичнее», — отмечает продавец-консультант Лала Мартиросян.
Практичными родители считают наряды, напоминающие школьную форму в Британии. По их словам, цветные трикотажные юбки, брюки и джемперы пачкаются в два раза меньше и смотрятся веселее. Министр образования Армении при этом призывает выбирать максимально простые и удобные наряды, а не гнаться за модой.
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