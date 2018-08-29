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Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше, заявил Путин
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Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше, заявил Путин
РИА Новости
1 час назад
Женский форум
Фото:
РИА Новости
ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ: ТЕ, У КОГО ТРОЕ ДЕТЕЙ — НА ТРИ ГОДА, 4 — НА ЧЕТЫРЕ
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