Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше, заявил Путин

ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ: ТЕ, У КОГО ТРОЕ ДЕТЕЙ — НА ТРИ ГОДА, 4 — НА ЧЕТЫРЕ