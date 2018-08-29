Урок добра. Карине, которая не жалуется, нужна наша помощь

Благотворительный фонд « АиФ . Доброе сердце» приглашает всех мам и пап в День знаний преподать детям важный урок — урок сострадания и умения всегда помнить о тех, кому сейчас тяжело.

Общее дело ради одной жизни

В какой бы класс ни пошёл ребёнок, родители волнуются, заплетают банты в косы, утюжат складки на форменных брюках, плачут, растрогавшись, на торжественной линейке. Глядя на нарядного сына или дочь, мамы и папы надеются, что детей ждёт счастливая жизнь, полная профессиональных и личных успехов. Но, взобравшись на самую высокую ступень карьерной лестницы, важно оставаться человеком.

Научить быть добрым и отзывчивым ребёнка могут только самые близкие люди, а не школа. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» призывает всех мам и пап, бабушек и дедушек российских школьников сделать общее дело и присоединиться к акции «Цветы жизни».

Наверняка вы уже отложили деньги на самые красивые цветы к 1 сентября. Мы предлагаем в День знаний подарить любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей — подопечных нашего фонда. В акции уже участвуют школы 25 регионов России: Крым, Северная Осетия, Чувашия, Костромская область, Алтайский край… Присоединяйтесь и вы!

Каждой школе фонд «АиФ. Доброе сердце» высылает буклет с историями и фотографиями своих подопечных школьного возраста. Пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в лечении сверстников помочь. И 1 сентября станет днём самых важных знаний — Человека о Человеке.

В Нижегородской области «АиФ. Доброе сердце» просит обратить особое внимание на историю 10-летней Карины Мельниковой.

Средства спасения

Девочка родилась с тяжёлым генетическим заболеванием — муковисцидозом. Коварная болезнь дала о себе знать не сразу. Сначала родители стали замечать, что малышка всё чаще мучается приступами странного кашля. Причину врачи искали долго. Карину полгода усиленно лечили от аллергии. Только опытные специалисты в Нижегородской детской областной больнице поставили девятимесячной девочке точный диагноз.

Конечно, новость стала шоком для родителей. Но надо было учиться помогать единственной и долгожданной дочери жить с со смешанной формой муковисцидоза. Это наиболее тяжёлое течение болезни, когда осложнения распространяются на лёгкие и желудочно-кишечный тракт больного. Из-за генетического сбоя организм вырабатывает вязкую слизь, которая не даёт желудку переваривать пищу, а лёгкие мокрота заполняет так плотно, что её очень тяжело откашлять. Как правило, муковисцидоз сопровождает синегнойная палочка. Инфекция поражает и без того нездоровые лёгкие, и дышать больному становится особенно трудно.

Карина поборола эту инфекцию уже несколько раз. Сейчас угроза высадки синегнойной палочки в лёгкие возникла вновь.

Конечно, медицина не стоит на месте, и муковисцидоз научились лечить. Одна беда: препараты, которыми можно сдерживать болезнь, не входят в перечень оплачиваемых государством.

— Мы сами покупаем дочери витамины, лечебное питание, поддерживающие лекарства для печени, — говорит мама Карины Ирина Мельникова . — В месяц на это уходит около 8 тыс. руб. Врачи прописывают нам регулярные ингаляции препаратом «Гианеб». Курс стоит 93 600 руб. Таких денег у нашей семьи нет, хотя работаем и я, и муж.

А ведь после ингаляций Карина чувствует себя намного лучше. Больно знать, что помочь ребёнку можно, но средств на эти цели взять негде.

Карина и её родители рады любой помощи, хотя жаловаться девочка не привыкла. Аккуратно делает с мамой ежедневные процедуры, пьёт лекарства. Несмотря на болезнь, Карина неплохо учится, любит музыку и подвижные игры с друзьями.

Но сейчас девочка всё чаще утомляется. Врачи говорят: пришло время провести курс спасительных ингаляций. А помочь Карине в этом можем только мы с вами — взрослые и маленькие читатели «АиФ».

В рамках акции «Цветы жизни» фонд «АиФ. Доброе сердце» начинает сбор 93 600 руб. на препарат «Гианеб» для Карины Мельниковой.