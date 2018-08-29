Ещё
Мальчика, выпавшего с 4 этажа на Тульской, выписали из больницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальчика, выпавшего с 4 этажа на Тульской, выписали из больницы 

72.ru 25 минут назад
Фото: 72.ru
Мальчик упал с высоты на улице Тульской 9 августа
Четырехлетнего мальчика, который 9 августа выпал с незастекленного балкона квартиры на Тульской, выписали из больницы. После падения ребенок несколько дней провел в реанимации на искусственной вентиляции легких. Затем малыша перевели в обычную палату.
В областном департаменте здравоохранения информацию о выписке ребенка подтвердили: — Мальчика действительно выписали из больницы. Опасности для его жизни и здоровья нет, — пояснила 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь ведомства.
Всего с начала года из окон тюменских многоэтажек выпали 11 детей. И только несколько случаев закончились хорошо: дети получили тяжелые травмы, но выжили. В июне из больницы выписали 11-месячного малыша, который выпал с десятого этажа. Первые несколько недель ребенок также провел в реанимации, но вскоре благодаря усилиям тюменских врачей пошел на поправку.
72.ru: последние новости
23-летняя фотомодель из Тюмени разделась для журнала Playboy. Смотрим 10 горячих снимков сибирячки Материнство в кромешной темноте: история слепой тюменки, которая в одиночку воспитывает малыша Тюменка потеряла сознание после того, как съела грибное блюдо
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я завела второго мужа»11
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин48
Идеальный мужчина по мнению российских звезд5
Кардашьян напугала фанатов «подкожным» ожерельем2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение