Мальчика, выпавшего с 4 этажа на Тульской, выписали из больницы

Мальчик упал с высоты на улице Тульской 9 августа

Четырехлетнего мальчика, который 9 августа выпал с незастекленного балкона квартиры на Тульской, выписали из больницы. После падения ребенок несколько дней провел в реанимации на искусственной вентиляции легких. Затем малыша перевели в обычную палату.

В областном департаменте здравоохранения информацию о выписке ребенка подтвердили: — Мальчика действительно выписали из больницы. Опасности для его жизни и здоровья нет, — пояснила 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь ведомства.

Всего с начала года из окон тюменских многоэтажек выпали 11 детей. И только несколько случаев закончились хорошо: дети получили тяжелые травмы, но выжили. В июне из больницы выписали 11-месячного малыша, который выпал с десятого этажа. Первые несколько недель ребенок также провел в реанимации, но вскоре благодаря усилиям тюменских врачей пошел на поправку.