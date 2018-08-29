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Марина Газманова выглядит младше своего сына
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Марина Газманова выглядит младше своего сына 

Russianshowbiz.info 27 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жена известного певца Олега Газманова Марина опубликовала курортное фото с младшим сыном Филиппом.
На фото юноша трогательно обнимает маму, однако, 49-летняя Марина выглядит настолько молодо, что Филиппа легко можно принять за ее брата или даже молодого человека. Чтобы избежать неловких вопросов, Газманова сразу написала: «Мама — сын, не путать!».
Женщина призналась, что иметь взрослого сына прекрасно, особенно когда он зовет маму басом. Марина отметила, что через несколько дней вся семья воссоединится и сможет отдохнуть полным составом. Пока с Олегом осталась его дочь Марианна, которая решила ухаживать за отцом, пока половина семьи уехала.
Поклонники отметили, что жена Газманова выглядит просто восхитительно, а зная, что ей исполнилось почти 50 лет, читатели посчитали, что женщина нашла рецепт вечной молодости.
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