Две девочки застряли в качелях на детской площадке: их вызволили спасатели

Днём 29 августа спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) спасли двух девочек, которые застряли в детской качели.

По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил сегодня в 13:51. Инцидент произошёл на детской площадке на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.

« Поступила информация от взволнованной мамы, о том, что двум девочкам 2009 и 2010 г. р., требуется помощь. Они застряли в детской качели на игровой площадке. Экипаж спасателей МАСС был на месте уже через 6 минут. Осмотрев место происшествия и успокоив обеих девочек, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, перекусили элементы конструкции сиденья, что позволило освободить девочек из западни», — сообщается в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы вытащить застрявших детей, спасатели закутали их в одеяло и перекусили спинку качели гидравлическим инструментом.

По информации спасателей, детей осмотрели и передали родителям. В медицинской помощи девочки не нуждались. На освобождение детей спасателям понадобилось 10 минут.

Несколько дней назад спасатели МАСС в Новосибирске сняли с дерева котёнка — он ждал помощи трое суток.