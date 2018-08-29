Ещё
Две девочки застряли в качелях на детской площадке: их вызволили спасатели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две девочки застряли в качелях на детской площадке: их вызволили спасатели 

ngs.ru 17 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 29 августа спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) спасли двух девочек, которые застряли в детской качели.
По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил сегодня в 13:51. Инцидент произошёл на детской площадке на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.
« Поступила информация от взволнованной мамы, о том, что двум девочкам 2009 и 2010 г. р., требуется помощь. Они застряли в детской качели на игровой площадке. Экипаж спасателей МАСС был на месте уже через 6 минут. Осмотрев место происшествия и успокоив обеих девочек, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, перекусили элементы конструкции сиденья, что позволило освободить девочек из западни», — сообщается в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы вытащить застрявших детей, спасатели закутали их в одеяло и перекусили спинку качели гидравлическим инструментом.
По информации спасателей, детей осмотрели и передали родителям. В медицинской помощи девочки не нуждались. На освобождение детей спасателям понадобилось 10 минут.
Несколько дней назад спасатели МАСС в Новосибирске сняли с дерева котёнка — он ждал помощи трое суток.
ngs.ru: последние новости
«Государство нас по сути втаптывает» Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников Фатальное невежество
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я завела второго мужа»11
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин48
Идеальный мужчина по мнению российских звезд5
Кардашьян напугала фанатов «подкожным» ожерельем2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение