Дети из малообеспеченных и многодетных семей Лосиноостровского района получили новые ранцы

Новые портфели и канцтовары получили будущие первоклассники из Лосиноостровского района. Вручение подарков детям из нуждающихся семей прошло в рамках ежегодной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».

— Будучи взрослыми, мы вспоминаем школьные годы с огромным теплом. Это время искренней дружбы и первой любви, время поиска себя; время, когда будущее видится радостным и многообещающим. Помогать ребятам собираться в школу — значит внести свой вклад в мир маленького человека, самый хрупкий и важный мир, — сказал глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко , вручая детям подарки.

Кстати, помочь школьникам подготовиться к новому учебному году могут все желающие. Акция по сбору вещей продлится до 31 августа. Пункт приема работает в центре социальной помощи семье и детям «Родник» — районный филиал находится по адресу ул. Магаданская, 9. (иб)