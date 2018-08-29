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Детей надо обучить жаловаться на взрослых — психологи
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Детей надо обучить жаловаться на взрослых — психологи 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Социальная проблема воспитания связана с тем, что буллинг (травлю, агрессию), даже не осознавая этого, используют сами учителя. Поэтому даже благоприятная психологическая обстановка дома не гарантирует отсутствия насилия в школе, считают эксперты.
«Когда ребенок видит, как хамит учитель в школе маленьким детям, он это воспринимает по логике «я маленький, но теперь знаю, что вырасту и буду хамить всем, кто ниже меня». Затем он пробует это», — пояснил психолог, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.
Эксперт добавил, что проблему психологического насилия со стороны школьных учителей не обсуждают. «Ни одного учителя не учат, что хамить детям нельзя. Никто из них даже не знает, как определить агрессивность школьника», — пояснил специалист.
Согласно статистике СКР, в 2015 году в отношении детей совершено 484 убийства, 1645 изнасилований и более 5,3 тысячи насильственных действий сексуального характера. Всего за год от насильственных преступлений пострадало почти 12 тысяч детей.
Подробнее читайте в материале «Известий»: «Замкнутый круг страха».
Ранее VN.ru писал о том, что агрессивный мальчик терроризирует учеников и родителей 1 «Б» класса лицея №176 в Новосибирске. Ребенок дрался, бросался на одноклассников с ножницами и ругался матом. В классном кабинете поставили видеокамеру, а детям дали инструкцию, куда бежать в случае очередного приступа агрессии у семилетнего мальчишки.
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