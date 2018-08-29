Детки, подавшие на родителей в суд

Вряд ли найдётся семья, где хотя бы раз дети и родители не поссорились. Обычно такие конфликты решаются в стенах квартиры и не предаются широкой огласке, но эти детишки решили пойти на всё, чтобы наказать предков, и подали на них в суд.

1. 16-летний подросток из Арканзаса обвинил собственную мать в преследовании и оскорблениях. Парень заявил, что мать, используя его аккаунт в Facebook, оскорбляла его приятелей. На обвинение женщина ответила, что просто хотела убедиться, что сын правильно пользуется социальной сетью. Присяжных и судью этот аргумент не убедил, и сын выиграл суд.

2. 14-летняя девочка из Австрии как-то увидела, что родители опубликовали в Facebook множество фотографий, где дочь выглядит смешно или нелепо. Девочка потребовала удалить позорные фото, но отец и мать отказались. Когда дочь достигла 18-летия, она немедленно съехала от родителей и подала на них в суд.

3. Американский актёр Гэри Коулман начал сниматься на телевидении ещё в детстве и прославился, играя в сериале «Различные ходы». Когда Гэри исполнился 21 год, он подал в суд на родителей, которые были и его менеджерами. Коулман обвинил мать и отца в неправильном обращении с его гонорарами, что привело к полной растрате. Суд присудил Гэри 1 300 000 долларов.

Про других сообразительных малышей, который разбирались с родителями в суде, рассказывает видеосюжет.