Российские женщины выйдут на пенсию в 60 лет

Сегодня Владимир Путин выступил с публичным обращением об изменениях в пенсионной реформе. Президент Российской Федерации внес предложение увеличить пенсионный возраст для женщин не до 63, как предполагалось правительством, а до 60 лет. Отдельные условия выхода на заслуженный отдых, Владимир Путин считает, нужно вводить для многодетных матерей.

Глава государства выступил с инициативой на три года снизить предлагаемый в законопроекте Правительством уровень пенсионного возраста для женщин. Владимир Путин предложил поднять его представительницам прекрасного пола не до 63, а до 60. Напомним, сейчас в проекте закона на пять лет увеличивается пенсионный возраст для мужчин, для женщин на 8 лет.

«Это неправильно. В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — подчеркнул во время телеобращения Президент РФ Владимир Путин.

Право досрочного выхода на пенсию может появиться для многодетных матерей. На три года раньше срока выйдут мамы трех детей, на четыре года — женщины с четырьмя детьми. Рождение пяти и более детей обеспечат выход на пенсию в 50 лет. Это еще одно предложение, которое внес сегодня Владимир Путин.