Для чего в Советском Союзе пеленали детей

Большинство советских женщин туго пеленали своих новорожденных детей вплоть до 1970-х годов. В то время правильному пеленанию в обязательном порядке учили будущих матерей еще в родильных домах. Польза от фиксации ребенка в позе солдатика почти ни у кого не вызывала никаких сомнений.

Пеленание и доктор Спок

Пеленание является одним из древнейших способов ухода за младенцем. Детей пеленали не только в СССР, но и в Древнем Риме и в Средневековой Европе. Заворачивали как каждую часть тела отдельно, так и младенца целиком. Причем, использовали для пеленания так называемые свивальники — длинные и узкие полоски ткани, которыми обматывали малышей, как бинтом. Долгие годы в СССР, впрочем, как и в некоторых других странах, пеленание ни у кого вопросов не вызывало. Однако в 1970-х годах в Советском Союзе стали популярны труды Бенджамина Спока, а в частности была переведена на русский язык его книга «Ребенок и уход за ним». В 1977 году знаменитый доктор даже приезжал с визитом в пионерский лагерь «Артек». Американский педиатр активно выступал против пеленания, чем вызвал горячие споры между сторонниками и противниками пеленок.

Аргументы «за»

Аргументов в пользу пеленания как советские педиатры, так сами матери приводили немало. Во-первых, многие женщины, исходя из собственного опыта, уверенно заявляли, что спеленутый младенец лучше, дольше и крепче спит. Кроме прочего, глубокому и спокойному сну способствуют четко зафиксированные пеленками руки. Дело в том, что зачастую новорожденный совершает конечностями различные движения, благодаря которым будит сам себя. В то время как будучи завернутым он на это уже не способен. С данным аргументом связано и второе обоснование пеленания. Бесконтрольные и хаотичные взмахи руками и тому подобные движения, которые обычно и совершает младенец, по мнению большинства матерей, легко могли привести к травме. То есть ребенок нередко царапал сам себя или же ненароком попадал пальцами в глаза. А пеленание предостерегало малышей от подобных неприятностей. Кроме того, некоторые женщины были уверены в том, что пеленание необходимо для правильного развития тела ребенка, а частности для того, чтобы у малыша были ровные ноги.

Правильно ли это?

По мнению современных врачей, кое-что из указанного выше является правдой, а кое-что — всего лишь предрассудки. Любой педиатр подтвердит, что искривление ног у младенцев — это вовсе не отсутствие тугого пеленания, а последствия обыкновенного рахита. О том, что дети перенесли это заболевание, зачастую не догадывались даже их матери. А что касается сна, то, по наблюдениям специалистов, некоторые новорожденные, напротив, будучи туго замотанными в пеленки, хуже спят. Иногда малышам хочется сменить позу, а поскольку им это не удается сделать, они начинают протестовать. Сегодня есть женщины, которые выступают как за, так и против пеленания. Различные позиции матерей связаны, как правило, с их личным опытом и особенностями и характером самого ребенка.

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