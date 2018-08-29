Почему ребенок не хочет в школу? «Первый класс — самый сложный период»

В этом году в Оренбуржье более семи тысяч детей в первый раз пойдут в школу. У учеников и их родителей начинается новая жизнь. Как войти в нее без больших стрессов, как помочь школьнику в первые ученические дни и как не «перегрузить» ребенка корреспонденту « АиФ Оренбург » рассказал учитель начальных классов Оренбургской епархиальной православной гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского Михаил Банин.

Уставший ребенок

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»: Перед классной доской у вас висит лампадка, на стенах — иконы. Перед уроком вы с учениками читаете молитвенное правило. Это влияет на детей, «усмиряет» их?

Михаил Банин, учитель начальных классов Оренбургской епархиальной православной гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского: Нет, просто меняется атмосфера. Здесь коллектив отличается от классов в обычных школах. Например, у меня нет таких, кто стремится себя особенно как-то показать. Все на равных и помогают друг другу. Перемены проходят спокойно, так что можно выйти из класса, зная, что ничего плохого в твое отсутствие ребята не сделают.

Хотя когда они в первый класс пришли, их было страшно выпустить на улицу. Передерутся, вернутся в слезах. Беседовал с детьми и родителями. Спрашивал: «Чем ты отличаешься от других? Все созданы по образу Божию. Не в силе соревнуйтесь, а в уме». Спустя время класс стал дружным. А до этого я здесь с утра до ночи находился. Первый класс — самый сложный период для ребенка. Меняется режим дня, среда обитания, коллектив. Ему тяжело переступить через себя, открыться другим ребятам. Родителям тоже тяжело. Им приходится снова открывать учебники и заново учиться.

— А когда лучше приводить ребенка в школу — в шесть или в семь лет?

— Лучше в семь лет. Прежде всего, должна быть эмоциональная готовность. А то приведут шестилетнего, он совсем маленький, зачем же его травмировать?

— Сегодня родители отдают детей с ранних лет в развивающие группы, стремясь как можно лучше подготовить к урокам, нередко лишая их детства. Правильно ли это?

— Нет, это абсолютно не правильно. Основная подготовка должна проходить в семье. Иначе у детей пропадет интерес, ведь они уже все знают. К семи годам, когда у ребенка появляется новый социальный статус ученика, он оказывается уставшим.

Нужнее всего материнская любовь

— Как в этот ответственный период родителям помочь своему ребенку?

— Его нужно поддерживать. И, в первую очередь, любить. Не нужно на него напирать. Когда что-то не получается, родители начинают ругать, чего ни в коем случае делать не нужно. Ребенок замкнется. Если у него что-то не получилось, надо обсудить и помочь. Зачастую дети не говорят, что у них в школе есть проблемы. Так они накапливаются и перерастают в стрессы. Ребенок уже не хочет идти в школу. Там ему сделали замечание, одноклассник сказал, что он не так выглядит, а тут еще мама дома поругала. Дети начинают бояться.

Но не стоит и делать работу за них, иначе могут сесть на шею. Еще некоторые родители до безумства любят стимулировать ребенка, а потом он начинает этим пользоваться. Всегда своим детям говорю: вы не для родителей учитесь и не для меня. В первую очередь, вы это делаете для себя, от этого зависит дальнейшее образование и жизнь. Дети это понимают.

— А почему вы решили стать учителем начальных классов? Сегодня редко встретишь учителя-мужчину.

— Можно сказать, чисто случайно стал учителем начальных классов (когда учился в школе, была мечта преподавать историю). Знакомая после 9 класса позвала в педагогический колледж, ну, я и пошел, лишь бы в 11 класс не идти. До второго курса не знал, на кого учусь, пока не пришел на практику с маленькими детьми, но думал потом, наверное, другие ученики будут. Ошибался, но нисколько не сожалею о том, как все сложилось. Работая в таком коллективе, чувствуешь себя в роли ребенка, сопереживаешь. Все кажутся родными. С детьми мы общаемся на равных. Они делятся со мной своими проблемами, и мы их вместе решаем. Хочется помочь им. Я даже иной раз где-то лучше отношусь к ним, чем их родители. За четыре года дети становятся такими родными, и вместе с ними уходит часть меня.

— Не делают ли ошибки родители первоклассников, отдавая их сразу во всевозможные кружки? Может, стоит сосредоточиться на домашних заданиях и школе?

— Все должно быть по силам ребенка. Родители стараются занять чадо всем, и малыш физически устает, не высыпается ночью. Если он говорит, что ему тяжело, и он устал, нужно какой-то кружок исключить. Не нужно заставлять ребенка делать так, как хочется вам. Зачастую взрослые думают, что он не понимает, что ему нужно. Но сегодня дети способны сами выбрать себе занятие по интересам.

— Кроме того, родители стараются больше зарабатывать, чтобы дать детям «самое лучшее». А что на самом деле важно для ребенка?

— Сейчас такое время, когда родители большую часть дня посвящают работе. Ребенку не хватает их ласки и внимания. Ему нужнее материнская любовь. Те дети, которых задаривают, заменяя общение, вырастают потребителями. А потом родители удивляются, почему их перестают слушаться.

«Для меня все одинаковые»​

— В раннем возрасте дети часто ссорятся. В каких случаях родителям следует вмешиваться в школьные конфликты?

— Любой конфликт, который произошел с вашим ребенком в школе, обсудите и найдите решение. Нужно не ругать, а спросить, в чем причина конфликта. И ни в коем случае родителям нельзя выяснять отношения с чужим ребенком — это наводит на них страх. В этом возрасте дети неосознанно могут сказать обидное слово. Воспитание идет из семьи. В первом классе я прислушиваюсь к каждому слову своих учеников. Ведь семьи разные бывают, и говорят дома на разных языках. После собрания всегда беседую с каждым родителем индивидуально. Вместе решаем, как подкорректировать поведение ребенка.

— Как вы решаете конфликты между учениками?

— Мы стараемся анализировать каждый поступок. Это тяжело дается детям. Они привыкли, что дома заведено вести себя так, во дворе ребята поступают иначе, а здесь совсем по-другому. Тяжелее всего быть хорошим.

Ребенок помнит все обиды, проносит их через всю жизнь. Их практически невозможно забыть. Я говорю ребятам: если ты видишь, что не получается у одноклассника что-то, помоги ему. Не нужно хвалиться, что ты выше кого-либо. Если у тебя чего-то больше, поделись и помоги. Видишь, не получается у него что-то — подойти и объясни, но не отворачивайся.

Если же его все ругать будут, он ничего не будет делать, потому что у него появился комплекс. Ребенок уверен, что ему не поможет даже учитель. Есть такие педагоги, которые делят учеников на хороших и плохих. Я всегда говорю своим детям, что какими бы вы не были, для меня вы все одинаковые. Нужно стремиться никого не выделять. Считаешь его плохим? Так сделай хорошим. Он такой же ребенок, как и все остальные. Возможно, ему что-то недодали дома.