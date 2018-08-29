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Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на сына
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Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на сына 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Дни.ру
Бывшая невеста сына Марии Шукшиной, Макара Касаткина стала героиней программы «Прямой эфир». На шоу Андрея Малахова Фрейя Зильбер рассказала, что получила первые алименты от возлюбленного на их общего сына Марка.
Девушка родила мальчика весной этого года. Несколько месяцев она пыталась доказать, что отцом ребенка является именно Касаткин. И ей это в результате удалось с помощью программы «Прямой эфир». К слову, Макар до сих пор не видел сына.
Подтвердила родство с малышом в июне также актриса и ведущая Мария Шукшина. При этом знаменитость пообещала, что ее семья будет помогать ребенку и его маме. Свое слово Шукшина сдержала.
В эфире ток-шоу Фрейя сообщила, что получила первую денежную выплату в размере семи тысяч рублей. Якобы, Макар устроился на работу, чтобы обеспечивать бывшую невесту и своего сына.
Также девушка рассказала, что Мария Шукшина написала ей сообщение, где уточнила, как она может передать детские вещи и деньги для Марка. Зильбер получила все обещанное через адвоката.
"Эти семь тысяч — 25% от небольшой зарплаты Макара. Он пошел работать, чтобы выплачивать алименты", — сказала Шукшина в телефонном разговоре, запись которого предоставили для эфира. Присутствующие в студии, услышав размеры алиментов со стороны известной семьи, разделились на два лагеря. Одним эта сумма показалась смешной, другие же посчитали, что мать должна сама обеспечивать малыша и в ближайшее время выйти на работу.
Не желая быть матерью-одиночкой, Зильбер обзавелась новым кавалером. С 21-летним бодибилдером Никитой Малиной она познакомилась в соцсетях. Парень помогает Фрейе с заботами о малыше.
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