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Украинских неплательщиков алиментов будут наказывать гораздо жестче
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Украинских неплательщиков алиментов будут наказывать гораздо жестче 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 29 августа во время заседания правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, сообщает УНН. Этот пакет был разработан для того, чтобы усилить ответственность родителей перед детьми.
«С сегодняшнего дня для лиц, имеющих долги по уплате алиментов свыше 1 года, долг автоматически увеличивается на 20%, более 2 лет — на 30%, свыше 3 лет — на 50%», — сообщил Петренко.
Он добавил, что отныне увеличивается минимальный размер алиментов до уровня прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет две тысячи гривен. Также законы запрещают нанимать на государственную службу злостных неплательщиков алиментов. По данным Петренко, с начала действия законов в пользу украинских детей удалось взыскать более 2,7 млрд гривен.
Кроме того, сегодня вступают в силу новые правила вывоза детей за границу. Ребенок может поехать за границу сроком до месяца на обучение, лечение, отдых и т.д. без разрешения второго родителя, с которым он не проживает. А если у отца есть долг по алиментам более 4 месяцев, то мать может вывезти ребенка за границу на любой срок.
Однако в жизни украинских детей далеко не все так радостно, как описал Петренко. Ранее сожитель довел до самоубийства беременную 15-летнюю девушку в Одесской области. А дети из приюта на Волыни рассказывали о домогательствах и побоях. Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после того, как из его же заведения исчезла девочка-подросток.
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