Украинских неплательщиков алиментов будут наказывать гораздо жестче

Об этом 29 августа во время заседания правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко , сообщает УНН. Этот пакет был разработан для того, чтобы усилить ответственность родителей перед детьми.

«С сегодняшнего дня для лиц, имеющих долги по уплате алиментов свыше 1 года, долг автоматически увеличивается на 20%, более 2 лет — на 30%, свыше 3 лет — на 50%», — сообщил Петренко.

Он добавил, что отныне увеличивается минимальный размер алиментов до уровня прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет две тысячи гривен. Также законы запрещают нанимать на государственную службу злостных неплательщиков алиментов. По данным Петренко, с начала действия законов в пользу украинских детей удалось взыскать более 2,7 млрд гривен.

Кроме того, сегодня вступают в силу новые правила вывоза детей за границу. Ребенок может поехать за границу сроком до месяца на обучение, лечение, отдых и т.д. без разрешения второго родителя, с которым он не проживает. А если у отца есть долг по алиментам более 4 месяцев, то мать может вывезти ребенка за границу на любой срок.