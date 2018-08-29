Подросток из Москвы провел сутки в центре для наркоманов. Родители отправили его туда по ошибке

Московская семья решила избавить сына от интернет-зависимости. Родители мальчика в поисках школы без интернета наткнулись на сайт казанской организации «Символ жизни». Ребенок провел сутки в этом учреждении, которое оказалось реабилитационным центром для трудных подростков с проблемами с алкоголем и подростками. Располагалось оно в Марий Эл.

По словам матери подростка, руководство центра ввело родителей в заблуждение. Женщина пыталась выяснить, как именно работают с детьми в учреждении, спрашивала о применяемых методиках, но внятного ответа так и не получила.

«Нам хвалили педагогов, говорили, что у них маленькие классы. Речи о том, что там содержатся практически одни наркоманы, не было», — поделилась с «360» подробностями произошедшего мама мальчика.

Семья изучила сайт организации, позиционировавшей себя как реабилитационный центр, и поехала в ее офис в Казань. Москвичей убедили оформить документы. Пока родители изучали подписанный договор, сотрудники увезли ребенка в Марий Эл. Оказалось, учреждение расположено именно там.

«В договоре не был указан адрес — прописано только «территория». В самом согласии адрес — поселок Константиновка. На тот момент мы не знали, что это другой регион. Приложения к договору без печатей. Они приняли ребенка с нарушениями по возрасту. На момент подписания договора сыну было 13 лет. Свидетельство о рождении мы предоставили. Они, оказывается, принимают только с 14. Нарушили собственные правила еще раз. Помимо других документов, было представлено и заключение аллерголога, и заключение кардиолога (сын с детства стоит у этих специалистов на учете). То есть сына увезли без пакета документов из школы. Мы их из школы даже не забирали», — рассказала женщина.

Опомнившись, родители поехали в Марий Эл забирать ребенка. Место, где находится мальчик, москвичам сначала сообщать не хотели. Потом написали от руки адрес: Волжск, Орлова, 77. Мать подростка заметила, что на Google-картах там отмечен бывший таможенный терминал республики. Там же еще по одному адресу тоже находились несовершеннолетние. На Спортивной, 7.

В Волжске отдать «воспитанника» без разрешительных документов отказались. Семья обратилась в полицию и прокуратуру . Как выяснилось, правоохранительные и другие органы местной власти не имели представления о деятельности реабилитационного центра. Их туда попросту не пускали.

«Когда мы были в прокуратуре, раздался звонок. Сына разрешили забрать. Вернули нам деньги — 160 тысяч рублей. При встрече он заплакал и был сильно напуган. Первое, что сказал: «Ребят надо спасать»», — вспомнила мама подростка.

Мальчик рассказал, что в центре действовали странные правила, было тесно, а в туалетах отсутствовала туалетная бумага.

Родители вместе с сыном вернулись в Москву, а в центр «Герда» в Волжске нагрянули с проверкой сотрудники прокуратуры, ФСБ Следственного комитета и полиции. Выяснилось, что работала организация с массой нарушений. В столице к родителям обратились следственные органы. Семья написала заявление по факту случившегося. Их сына опросили следователи.

По имеющимся данным, после прокурорской проверки детей из здания по улице Орлова увезли в неизвестном направлении. При этом надзорный орган дал предписание об изъятии подростков и помещении их на время расследования в государственные органы.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ.