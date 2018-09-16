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Очевидец: во Владивостоке неизвестные режут на металл уникальную батарею
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Очевидец: во Владивостоке неизвестные режут на металл уникальную батарею 

Prim.News + ещё 38 16 сентября 2018
Фото: Prim.News
Она расположена на острове Русский.
Неизвестные лица уничтожают открытую артиллерийскую батарею №982 Владивостокского сектора береговой обороны. Об этом сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.
Батарея расположена на острове Русский, у перешейка острова Шкота, на западном склоне высоты 127,4 в 0,3 км от вершины вблизи форта №10, говорится в справке KFSS. Номер по каталогу памятников архитектуры — 2510023249.
«Первое хищение металла было замечено 5 августа. Обращение в полицию пока результатов не принесло», — рассказал очевидец.
«Из нескольких десятков орудийных установок МО-1-180, вставших к 1941 году на службу в береговой обороне СССР на трёх флотах, в живых (частично) остались лишь четыре пушки этой батареи да ещё орудие на музеефицированной батарее №411 в Одессе. Заглублённая потерна частично затоплена (со стороны огневой позиции)», — отмечается в справочной информации.
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