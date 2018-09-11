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«Очей услада»: необычное авто засняли на дорогах Владивостока
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«Очей услада»: необычное авто засняли на дорогах Владивостока 

Primpress + ещё 31 11 сентября 2018
Фото: Primpress
Во Владивостоке очевидцы сфотографировали необычный для городских дорог автомобиль, сообщает PRIMPRESS.
Фотографию машины опубликовал популярный инстаграм-паблик.
«Непривычно, правда?", — поинтересовался у подписчиков автор.
Снимок продукта советского автопрома вызвал восхищение у пользователей соцсети. Подписчики оставили под постом несколько комментариев, в основном касающихся внешнего вида авто:
«Классика)))", «Низкая волга — очей услада», «Тоже вчера встретилась это машинка», «А когда-то наши дедушки на таких катались…», «Прям такая вся заниженная… Ещё и на колах наверно», «У моего бати первая машина такая была!», «На мгновение подумала, что это старое фото, насколько впечатлительно», «Вполне хорошо выглядит на фоне японок. А вообще, детством повеяло», «Годный олдтаймер)»
Впрочем, кого-то привлек не только объект съемки, а другие детали:
«Непривычно видеть хороший асфальт без ям».
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