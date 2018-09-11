«Очей услада»: необычное авто засняли на дорогах Владивостока

Во Владивостоке очевидцы сфотографировали необычный для городских дорог автомобиль, сообщает PRIMPRESS.

Фотографию машины опубликовал популярный инстаграм-паблик.

«Непривычно, правда?", — поинтересовался у подписчиков автор.

Снимок продукта советского автопрома вызвал восхищение у пользователей соцсети. Подписчики оставили под постом несколько комментариев, в основном касающихся внешнего вида авто:

«Классика)))", «Низкая волга — очей услада», «Тоже вчера встретилась это машинка», «А когда-то наши дедушки на таких катались…», «Прям такая вся заниженная… Ещё и на колах наверно», «У моего бати первая машина такая была!», «На мгновение подумала, что это старое фото, насколько впечатлительно», «Вполне хорошо выглядит на фоне японок. А вообще, детством повеяло», «Годный олдтаймер)»

Впрочем, кого-то привлек не только объект съемки, а другие детали:

«Непривычно видеть хороший асфальт без ям».