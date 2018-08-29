В 6 лет или позже? Когда отдавать ребёнка в школу

По законодательству в первый класс может поступить малыш возрастом от шести с половиной до восьми лет. В шесть удобно, особенно мальчику: появится лишний год перед армией на поступление в вуз. Да и нечего в саду сидеть! В семь с половиной тоже хорошо — продлится детство ребёнка. Этим аргументируют родители, делая выбор. На самом деле, важна готовность ребёнка к школе. А она определяется совокупностью факторов.

Медицинские

О том, чтобы отдать ребёнка позже семи лет, нужно подумать при наличии:

серьёзных заболеваний;

неврологических отклонений;

частых ОРВИ;

проблем с памятью, координацией, концентрацией, усидчивостью, работоспособностью.

Во всех этих случаях необходимо проконсультироваться с педиатром и вместе решить, в каком возрасте лучше отдать малыша в первый класс.

Эмоциональные

Умение контролировать свои эмоции очень важно. Ребёнок должен адекватно реагировать на критику, выдерживать похвалу, справляться с гневом, разочарованием, принимать решения обдуманно. Если вы видите, что ребёнок эмоционально не дозрел, откажитесь от идеи отправлять его в школу раньше семи лет.

Мотивационные

Важно, чтобы будущий первоклассник понимал, для чего он идёт в школу. Для этого надо задать ему вопрос: «Зачем нужна школа?». Если он считает, что только для игры, значит ещё не готов.

Интеллектуальные

Многие зацикливаются на умении читать и считать, не обращая внимания на другие знания. Да, несомненно, хорошим показателем интеллекта ребёнка является счёт до 10 (в прямом и обратном порядке) и знание букв, умение складывать их в слоги. Но не менее важно и:

умение придумать сюжет по картинке;

знание геометрических фигур, цветов, времён года, дней недели;

умение определять, где лево, где право, использовать правильно предлоги «над», «под», «на», «в», «из-за» и т.д. речь ребёнка: она должна быть связанной, информативной.

Физические

Школа — это, прежде всего, физическая нагрузка. Полдня провести в режиме «сидя», выполнять задачи учителя физкультуры сможет не каждый. По мнению врачей, стоит подумать о более позднем поступлении в школу, если ребёнок:

маленького роста, слабый физически;

у него ещё не началась смена молочных зубов; он не способен удерживать равновесие на одной ноге;

не умеет ловить и бросать мяч;

у него не развита мелкая моторика (есть трудности со складыванием пазлов, не может раскрасить контурные картинки).

Коммуникативные

Умение общаться — важная особенность ребёнка школьного возраста. Обратите внимание, как малыш ведёт себя с незнакомыми детьми и взрослыми.

Будущему первокласснику придётся находить общий язык с одноклассниками, обращаться к учителю по различным вопросам, отвечать у доски перед аудиторией. Если ребёнок слишком застенчив и боязлив, отложите поступление в первый класс на год.

Другие

Не менее важным является темперамент малыша. По словам психологов, сложнее всего приходится в школе холерикам и меланхоликам: первые слишком подвижны и неусидчивы. Вторые — ранимы и замкнуты. Флегматики тоже могут иметь проблемы с учёбой из-за медлительности. Проще всего сангвиникам.

Ну и конечно, пол ребёнка тоже важен, только не в плане угрожающей армии. По оценкам медиков, девчонки готовы к школе раньше мальчишек: у них раньше определяется зрелость левого полушария, которое отвечает за речевые функции. А, как известно, нет проблем с речью — нет проблем с учёбой. Так что мальчика лучше придержать лишний год дома.

Таким образом, только комплексно, оценив все эти факторы, можно решить, в каком возрасте отдавать ребёнка в школу.