Тюменец стал производить хлеб, чтобы выплатить алименты детям

Мужчина организовал производство хлеба и теперь исправно выплачивает алименты.

Исполнительное производство в отношении 55-летнего жителя Тюменской области было возбуждено в отделе судебных приставов по Бердюжскому и Армизонскому районам. После ухода из семьи время от времени мужчина частично выплачивал алименты на содержание дочери и сына. Судебным приставом-исполнителем был применен ряд ограничительных мер, но ситуация не изменилась, гражданин «баловал» детей редкими платежами.

«Судебный пристав вынес постановление о привлечении должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд постановил назначить мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. К отбытию наказания в торгово-производственном предприятии местный житель подошел ответственно: на работу являлся вовремя, трудовую дисциплину не нарушал. 20 часов проведенные на предприятии по производству муки вдохновили мужчину на открытие собственного дела, совместно с компаньоном», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

В настоящий момент гражданин исправно вносит алиментные платежи, взыскание обращены на его заработную плату.

Фото ФССП России.