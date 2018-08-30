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Тюменец стал производить хлеб, чтобы выплатить алименты детям
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Тюменец стал производить хлеб, чтобы выплатить алименты детям 

Уральский меридиан + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Мужчина организовал производство хлеба и теперь исправно выплачивает алименты.
Исполнительное производство в отношении 55-летнего жителя Тюменской области было возбуждено в отделе судебных приставов по Бердюжскому и Армизонскому районам. После ухода из семьи время от времени мужчина частично выплачивал алименты на содержание дочери и сына. Судебным приставом-исполнителем был применен ряд ограничительных мер, но ситуация не изменилась, гражданин «баловал» детей редкими платежами.
«Судебный пристав вынес постановление о привлечении должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд постановил назначить мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. К отбытию наказания в торгово-производственном предприятии местный житель подошел ответственно: на работу являлся вовремя, трудовую дисциплину не нарушал. 20 часов проведенные на предприятии по производству муки вдохновили мужчину на открытие собственного дела, совместно с компаньоном», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
В настоящий момент гражданин исправно вносит алиментные платежи, взыскание обращены на его заработную плату.
Фото ФССП России.
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