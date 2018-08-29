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В Тюменской области приставы разыскивают мам не плативших алименты
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В Тюменской области приставы разыскивают мам не плативших алименты 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне Дня знаний, судебные приставы усилили работу с родителями, которые не оказывают материальную помощь своим детям. Началась работа по розыску должников и их имущества. Как сообщает региональное УФССП в Тюменской области 1 тыс. 125 мам, бросивших своих детей.
Общий долг составляет 130 млн рублей, при том, что в Тюмени проживают 634 такие должницы. Большинство «горе матерей» ведут маргинальный образ жизни и не имеют официальных доходов. В этом году приставы привлекли к ответственности 45 не работающих матерей. Две нерадивые матери обнаружены среди студентов. Юные тюменки имеют задолженность перед собственными детьми.
В группу матерей постоянно выплачивающих алименты входят женщины в возрасте 20-30 лет, взыскания происходят с заработной платы должниц и составляют 60%.
Фото превью социальные сети
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