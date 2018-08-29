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Победителей фотоконкурса «Мама и малыш» объявят в Ховрине 31 августа
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Победителей фотоконкурса «Мама и малыш» объявят в Ховрине 31 августа 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Конкурс фотографий на тему «Мама и малыш» прошел в клубе «Огонек» района Ховрино. Как рассказал художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев, участвовать в нем могли профессиональные и непрофессиональные фотографы, а возраст детей на снимках не должен был превышать трех лет.
— Все принятые фотографии обладают художественной ценностью и соответствуют теме конкурса. Не принимались фотографии плохого качества, на которых не видно лица ребенка, — уточнил Алексей Васильев.
Объявление результатов пройдет 31 августа в клубе «Огонек» по адресу ул. Зеленоградская, д. 33А. Три участника, занявшие 1, 2 и 3-е место, будут награждены дипломами. Победитель получит приз-сертификат на бесплатную фотосъемку. (ис)
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