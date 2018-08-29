Австралийские дети получают от родителей до 2 500 рублей в неделю

Завидуйте, обычные школьники из России, в Австралии дети получают на карманные расходы до 40 долларов в неделю. Ассоциация финансового планирования Австралии провела масштабное исследование и выяснила, насколько щедрыми являются мамы и папы этой страны.

Ассоциация провела опрос 1000 родителей, чьи дети находятся в возрасте от 4 до 18 лет. Младшая группа детей (от 4 до 8 лет) получает меньше всего карманных денег — 50% родителей дают детям меньше 10 долларов в неделю (670 рублей). Дети от 9 до 13 лет берут у родителей от 5 до 19 долларов (335−1270 рублей). А подростки 14−18 лет получают не меньше 10 долларов в неделю, а некоторые и по 40 долларов (2680 рублей)!

Точнее — каждому седьмому подростку Австралии родители дают сумму примерно равную 40 долларам. Конечно, деньги от родителей получают не все дети, только три четверти опрошенных, остальные не имеют накоплений.

Много это или мало? Эксперт по детскому образованию в Сиднее Полина Айарк прокомментировала это так: «Я считаю, что карманные деньги должны появляться примерно в возрасте семи лет. Хороший совет — давать им 7 долларов, когда им семь лет, 8 долларов, когда им будет восемь и т. д. К тому времени, когда детям исполнится 15, им можно вручать по 25 долларов в неделю. Это более, чем достаточно».

На что же австралийские дети тратят полученное? 38% опрошенных родителей заявили, что это онлайн-покупки — игры, приложения или фильмы, которые можно приобрести в Интернете. Особенно это актуально для детей 14−18 лет, по данным исследования они тратят на виртуальные покупки примерно половину своего дохода. Из материальных вещей в топе — игрушки, одежда и велосипеды.

Умеют ли они копить? Опрос показал, что 36% тратят карманные деньги на мелкие ежедневные покупки, примерно столько же — экономят, не имея четкой цели. И только 28% откладывают деньги на крупные покупки.

Кроме карманных расходов дети в Австралии получают деньги и официально. Двое из пяти родителей подростков сказали, что их дети имеют подработку. Половина из них устроились на работу еще до достижения 16 лет. И потому в Австралии интерес подростков к финансовой грамотности сильно повысился за последние годы.

В докладе говорится, что работающие дети 14−18 лет стали лучше разбираться в финансах, совершать цифровые покупки. А еще в три раза чаще проявляют интерес к налогам и в пять раз чаще — к пенсионному обеспечению, если сравнивать их с безработными товарищами.

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