Три дня до школы. Что нужно успеть сделать родителям первоклассника

Рюкзак куплен, карандаши наточены, форма дожидается урочного часа. Подготовка первоклассников к 1 сентября — стрессовый период и для родителей, и для детей. У первых это финансовые и организационные заботы, у вторых — страхи перед новым жизненным этапом, и самим учебным процессом, о котором они ещё ничего не знают.

Объясните, что такое школа

Это слово даже для ребёнка, который занимался в подготовительных кружках, звучит невнятно: там всё было «детским», а теперь — настоящее. Некоторых детей отправка в школу может немного напугать, ведь у них ещё не было ни дневника, ни перемен, ни аттестации. Их знания еще никто не проверял и не оценивал.

Разложите по полочкам пример одного учебного дня: расскажите о том, как будут проходить занятия: о больших и маленьких переменах и чем можно заняться в это время. Разберите новый школьный инвентарь: заполните рюкзак тетрадями и учебниками, сложите канцелярские приборы в пенал, ведь это придётся делать вашему ребёнку самостоятельно. И, конечно, объясните, зачем люди учатся. Расскажите о перспективах, которые появляются у человека, когда он получает образование.

Заинтересуйте в знаниях

У каждого ребёнка есть тема, которая ему особенно нравится. У одних — изучению космоса, другие любят читать про животных, третьи смотрят спортивные соревнования и с ранних лет и знают всех олимпийцев по именам.

Сформировать привлекательный имидж образовательного процесса будет легче, используя эти сведения. Дайте малышу понять, что он сможет узнать много нового о том, о чём никогда не задумывался. Можете использовать предметы, которые находятся под рукой — знает ли ваш ребёнок, почему газировка и кислые конфеты при взаимодействии образуют гейзер? Знает ли он, чем «эпический» отличается от «эпичного»? Знает ли он, кто такие кинкажу, вомбаты и квокки? Знает ли он, где нашли древнейшего мумифицированного человека?

Выбирайте яркие факты, и вы подстегнёте интерес ребёнка к новым открытиям, а значит и простимулируете его желание хорошо учиться.

Устройте экскурсию

Перед тем, как отправиться с первоклассником на линейку, а после — отправить его за парту, прогуляйтесь вместе к зданию школы. Сделайте этот поход экскурсионно-ознакомительным маршрутом, одновременно предупреждая об опасностях. Покажите «зебры», напомните про необходимость быть аккуратным при переходе через проезжую часть, даже если вы пока не намерены отпускать новоиспеченного школьника в самостоятельное плавание.

Научите уважать

Дети выстраивают отношения, по большей части, интуитивно, на уровне сложившейся в первые минуты симпатии, либо же наоборот.

Поговорите с ребёнком о взаимоуважении: если не понравился кто-то из одноклассников, это не значит, что нужно его дразнить. Настройте будущего школьника на позитив, скажите, что с ровесниками нужно быть открытым и добрым, дружить и выручать товарищей. Одновременно с этим, научите ребёнка защищаться и не давать себя в обиду. Выстройте с ним максимально доверительные отношения, убедите, что поддержите в любой ситуации.

Не требуйте много

Будьте осторожны с рекомендациями и назиданиями: вы можете запугать первоклассника своими требованиями. Одно лишь «Сиди тихо!» может привести к тому, что ребёнок закроется в себе и будет чувствовать неловкость, даже правильно отвечая на вопросы учителя.

Объясните, что дисциплина — это уважение друг к другу, а не режим повышенной строгости, где за каждое нарушение можно получить наказание. Расскажите ребёнку о базовых правилах этикета.

Прощайтесь весело

Отправляя ребёнка на первый в его жизни школьный урок, не делайте грустное лицо, и, тем более, не плачьте: это заставит вашего малыша думать, что происходит что-то печальное или даже страшное. Первоклассник должен быть уверен: начало его школьной жизни — радостное событие и перспективный плацдарм, где он может начать строительство своего успешного будущего.

Советы психолога

Антон Грицай, клинический психолог (Ставрополь):

1. Не тревожьтесь. Состояние родителей часто передаётся детям. Из-за этого у ребёнка может воззникнуть негативное отношение к школе и отсутствие желания учиться.

2. Не сравнивайте. Как бы это ни звучало, но очень важным моментом для ребёнка в первое время будет безоценочность родителей. Она заключается в том, что родители не будут сравнивать первоклассника с другими детьми. Нужен полный нейтралитет.

3. Верьте в своего ребёнка. Успехи начинающего школьника могут быть сравнимы только с предыдущими или будущими успехами.