Intermarch? в новом ролике рассказал, что может заставить ребенка есть суп

О детской мотивации, или как ребенок, обожающий печенье и шоколад, начал есть суп.

Французская сеть супермаркетов Intermarché и Romance Agency выпустили новый рекламный ролик. В основе сюжета лежит ситуация, знакомая, наверное, каждому родителю.

Дочка совершенно не желает есть суп, более того, она отказывается даже его пробовать. Гораздо больше ее волнует шкаф, где хранятся сладости, но до дверцы которого ей не дотянуться.

Всё меняется, когда в школьной столовой она видит мальчика, который уплетает суп за обе щеки. К удивлению главной героини, этот мальчик вдвое ее выше. И это однозначно из-за супа, решает она.