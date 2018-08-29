Жительница Железногорска признана самой красивой мамой в 2018 году

Самой красивой мамой России стала жительница Железногорска Фаина Васильева. Помимо основной победы она получила еще и звание «Миссис творчество».

Всероссийский конкурс «Моя красивая мама — 2018» проходил с 9 по 19 августа в Иркутске. Это семейный проект, воспевающий вечные человеческие ценности: красоту, материнство и детство.

Основная тема — семья и образ красивой, успешной женщины-матери. За звание самой-самой соревновались участницы в возрасте от 27 до 52 лет, имеющие детей.

Фаина Васильева работает главным бухгалтером в «Русском профиле». В свободное время занимается глубоководным дайвингом, спелеологией, горными лыжами и 23 года поет в хоре русской песни и пляски «Росиночка». У женщины две взрослые дочери, двое внуков и муж, который поддерживает супругу во всех ее начинаниях. В финальном номере глава семьи вместе с внуком принял самое непосредственное участие.